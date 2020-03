Tutti i giocatori in questa lista sono stati calciatori di caratura mondiale – e in alcuni casi, almeno un paio di loro lo sono tutt’oggi – ma se volete dominare in

1. Gianluigi Buffon

. Però ha 41 anni, e il tempo è impietoso per tutti. Il suo posizionamento è ancora ottimo, ma il resto delle sue statistiche di portiere sono in fase calante. In più, l’attuale popolarità della punta rapidissima fa sì che la sua

In molti definiscono Gigi Buffon il miglior paio di guanti del calcio, ed è difficile contraddirli. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia e in Francia , e nel 2006 ha sollevato la Coppa del Mondo . Però ha 41 anni, e il tempo è impietoso per tutti. Il suo posizionamento è ancora ottimo, ma il resto delle sue statistiche di portiere sono in fase calante. In più, l’attuale popolarità della punta rapidissima fa sì che la sua Accelerazione (37) e Velocità Scatto (30) verranno sicuramente sfruttate ogni domenica. Siamo sicuri che il vostro disinteresse nei suoi confronti non lo scalfirà: la sua carriera fuori dal campo è già in decollo

In molti definiscono Gigi Buffon il miglior paio di guanti del calcio, ed è difficile contraddirli. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia e in Francia , e nel 2006 ha sollevato la Coppa del Mondo . Però ha 41 anni, e il tempo è impietoso per tutti. Il suo posizionamento è ancora ottimo, ma il resto delle sue statistiche di portiere sono in fase calante. In più, l’attuale popolarità della punta rapidissima fa sì che la sua Accelerazione (37) e Velocità Scatto (30) verranno sicuramente sfruttate ogni domenica. Siamo sicuri che il vostro disinteresse nei suoi confronti non lo scalfirà: la sua carriera fuori dal campo è già in decollo

2. Giorgio Chiellini