I giochi in uscita ad agosto 2021

Avete voglia di tornare a gareggiare su due ruote? RiMS Racing sostiene di essere la prima simulazione motociclistica che combina una sfida di guida realistica con elementi gestionali ingegneristici e meccanici. In sella alle moto più potenti del mondo dovrete analizzare i vostri risultati in pista e modificare le diverse componenti di conseguenza per migliorare i tempi sul giro.

In questa avventura d'azione narrativa con un'estetica visiva mozzafiato vi ritroverete ad alternare esplorazione e combattimento frenetico in maniera molto fluida. Per progredire nella storia, dovrete far crescere un team di piccoli spiriti chiamati Rot, potenziando le loro abilità e creando nuovi modi per manipolare l'ambiente.

