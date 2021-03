I giochi in uscita ad Aprile 2021

Dopo alcuni mesi di torpore il mercato dei videogiochi si sta lentamente risvegliando e tra le uscite dei prossimi giorni potremmo tranquillamente trovare delle gemme nascoste in grado di soddisfare anche i pollici più esigenti. Ci sono titoli per tutti i gusti: sportivi, d'azione, sparatutto in terza persona, horror e puzzle. Siete pronti a scegliere la vostra prossima avventura? In fondo all'articolo potete votare i giochi che attendete di più.

Guarda anche I videogiochi in arrivo a marzo 2021 Leggi la storia

Outriders - 1 aprile

Outriders © Square Enix

L'umanità ha cercato di colonizzare un pianeta alieno, ma qualcosa è andato storto e ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una tempesta energetica chiamata Anomalia. I coloni entrati in contatto con questa sostanza hanno guadagnato poteri soprannaturali e starà al giocatore scegliere quali utilizzare durante la sua partita. Le quattro classi principali, infatti, vi permetteranno di modificare lo scorrere del tempo, manipolare il fuoco a piacimento, sfruttare attacchi sismici oppure controllare i dispositivi elettronici con la mente.

Lost Words: Beyond the Page - 6 aprile

Lost Words: Beyond the Page © Modus Games

Interagendo con le parole del diario di una ragazzina vi ritroverete a risolvere puzzle complessi, superare segmenti platform e scoprire una storia ambientata in un mondo magico. Lo stile 2D degli sfondi disegnati ad acquarello ci ha subito intrigato, ma sembra che anche il gameplay sia molto innovativo: dovrete sfruttare le parole del diario per creare le piattaforme e gli strumenti necessari a risolvere le varie sezioni di gioco.

Oddworld: Soulstorm - 6 aprile

Oddworld Soulstorm © Oddworld Inhabitants

Dopo le avventure di New 'n' Tasty del 2014, Abe ritorna sui nostri schermi per salvare i suoi compagni che ancora lavorano come schiavi in fabbrica. I suoi livelli in 2,5D promettono di alternare azione frenetica a puzzle intricati, ma la vera novità risiede nel nuovo sistema di crafting con cui il protagonista potrà creare e personalizzare nuove armi e strumenti.

MotoGP 21 - 22 aprile

MotoGP 21 © Milestone

Questo simulatore non ha di certo bisogno di presentazioni: contiene la stagione 2021 completa, i piloti storici, una modalità manageriale, nuove funzionalità e infinite possibilità di personalizzazione. I puristi del genere saranno felici di sapere che è stato implementato un nuovo sistema di usura degli pneumatici e gestione carburante/temperatura dei freni. Inoltre, adesso dopo una caduta bisognerà raggiungere il mezzo a piedi e cercare di tornare in pista come in una gara vera.

New Pokémon Snap - 30 aprile

New Pokémon Snap © Bandai Namco

A distanza di 20 anni dal primo strano esperimento su Nintendo 64, gli sviluppatori giapponesi hanno deciso di proporre una nuova versione di uno dei pochissimi videogiochi fotografici in circolazione. Nei vari livelli del gioco vivrete un vero e proprio safari su binari nel mondo dei Pokémon e il vostro compito sarà quello di fotografare tutte le creature per riempire il Photodex. Sfruttando diversi strumenti potrete far uscire allo scoperto i Pokémon più schivi oppure immortalarli in pose diverse che valgono più punti.

Returnal - 30 aprile

Returnal © Sony

Per PlayStation 5 sta arrivando un particolare sparatutto horror in terza persona che incorpora elementi roguelike. Nei panni di un pilota spaziale di nome Selene, dovrete sfruttare le armi high-tech a vostra disposizione per eliminare ogni genere di alieno che incontrerete. La cosa strana però è che vi trovate in un loop temporale, quindi dopo ogni morte vi ritroverete a cominciare sempre dallo stesso posto ma con nuove informazioni.

Altre uscite del mese:

MLB The Show 21 - 20 aprile

Wonder Boy: Asha in Monster World - 22 aprile

Wraith: The Oblivion Afterlife - 22 aprile

Nier Replicant Ver 1.2 - 23 aprile

Total War Rome Remastered: 29 aprile