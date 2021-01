I giochi per Xbox Series X, PS5 e Switch che usciranno nel 2021

A prescindere da quale sia la vostra console di riferimento, il 2021 promette di regalarvi esperienze davvero ottime. Ora che PS5 e Xbox Series X sono finalmente nelle case degli appassionati, non ci resta che aspettare quello che conta davvero: i videogiochi. Microsoft vorrà sicuramente valorizzare l'acquisto di Bethesda mentre Sony si prepara ad annunciare un'altra generazione con esclusive di rilievo. Nel frattempo Nintendo ci sorprenderà senza dubbio con i suoi iconici brand, sebbene al momento il suo calendario delle uscite sia stranamente vuoto. Vediamo quali sono i giochi per Xbox Series X, PS5 e Switch che invece sono già stati annunciati per il 2021 .

Halo Infinite

Piattaforma : Xbox Series S/X, Xbox One, PC

Data d'uscita: 2021

Nonostante tutte la controversie legate al suo sviluppo, Halo Infinite è probabilmente il gioco più atteso della line-up di Microsoft. La nuova avventura di Master Chief non ha una data d'uscita specifica e questo potrebbe giocare a suo favore, significa che stanno lavorando sodo per realizzare un titolo all'altezza del nome che porta. Dalle poche informazioni che abbiamo sembra che questo Halo sarà strutturato in maniera più "aperta" rispetto ai predecessori, questo perché gli sviluppatori vogliono dimostrare tutta la potenza della nuova Xbox Series X permettendo ai giocatori di visitare gran parte dell'anello. Alcune indiscrezioni parlando di una mappa molto più grande dei due Halo precedenti messi insieme.

Horizon: Forbidden West

Piattaforma : PS4, PS5

Data d'uscita: 2021

Il sequel di Horizon Zero Dawn, una delle IP Sony più amate della scorsa generazione, è stato annunciato durante le conferenze di metà 2020. Tornando nei panni di Aloy dovremo affrontare gli eventi che seguono la fine del primo capitolo, ricchi di paesaggi post-apocalittici e robottoni armati fino ai denti. Nel trailer abbiamo visto nemici che ricordano alligatori e mammut, oltre alla nuova possibilità di esplorare le zone sommerse. Il game director del gioco ha già annunciato che non ci saranno tempi di caricamento e che il DualSense di PS5 reagirà a tutte le caratteristiche delle diverse armi in maniera unica e soddisfacente.

Hitman 3

Piattaforma : PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X, Xbox One

Data d'uscita: 20 Gennaio 2021.

L'agente 47 sta per tornare assieme alla sua valigetta piena di gadget letali e contratti da sicario. La sua trilogia promette di concludersi nel migliore dei modi, con una cospirazione internazionale ambientata nelle location più suggestive del mondo. Nel trailer si intravedono i grattaceli di Dubai, le antiche ville inglesi, le zone più ricche della Cina. Importando i livelli dei titoli precedenti si raggiunge un totale di 20 zone giocabili, tutte da vivere in 4K e 60 fps grazie alla Glacier Engine di IO. Un acquisto obbligato per i fan dello stealth.

Monster Hunter Rise

Piattaforma : Nintendo Switch

Data d'uscita: 26 Marzo 2021

Dopo aver fatto breccia nel cuore dei giocatori mainstream con Monster Hunter World su console e PC, la serie è pronta a tornare su Nintendo Switch con un titolo che sfrutta il motore grafico RE di Capcom. Nel nuovo gioco ci saranno meno caricamenti, aree più aperte e tutta una serie di nuovi modi per muoversi velocemente tra le diverse zone. Dopo aver provato la demo possiamo assicurarvi che non dovete assolutamente sottovalutarlo.

Battlefield 6

Piattaforma: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Release date: 2021

Sebbene i dettagli sul nuovo Battlefield 6 siano abbastanza vaghi, siamo sicuri che il prossimo FPS di EA e DICE punterà tutto sulla potenza dei nuovi hardware. Non sappiamo ancora se dopo aver rivissuto le due guerre mondiali ora finiremo nel pacifico, in Vietnam oppure in uno scenario moderno, ma grazie a Frostbite Engine le nuove console offriranno un livello di distruzione e fedeltà grafica mai visto prima.

Far Cry 6

Piattaforme : PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Data d'uscita : Maggio 2021

Far Cry 6, invece, ci porterà a Cuba, o meglio, in un paradiso tropicale molto simile a Cuba ma chiamato Yara. Nei panni di un freedom fighter dovremo lottare contro il terribile dittatore Anton Castillo e le sue visioni politiche distorte. Tramite il classico gameplay di Far Cry ci ritroveremo a dover organizzare l'insurrezione del popolo contro la corruzione del regime e impedire che il figlio del dittatore, Diego, segua le orme sanguinose di suo padre.

Deathloop

Piattaforme : PS5, PC

Data d'uscita: Giugno 2021

Arkane Lyon e Bethesda stanno per lanciare una nuova IP, Deathloop, che promette di perfezionare il gameplay di Dishonored e condensarlo in uno stilosissimo sparatutto retro-sci. Nel gioco due assassini devono eliminarsi a vicenda in un loop temporale ricco di letali opportunità e scagnozzi armati fino ai denti. Siamo sicuri che tra i punti di forza del titolo troveremo un'ampia varietà di armi, un gameplay fluido e un level design da capogiro. Non vediamo l'ora di provarlo.

Back 4 Blood

Piattaforme : PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, Xbox Series X

Data d'uscita : Giugno 2021

Dai creatori di Left 4 Dead arriva un multiplayer cooperativo a tema apocalisse zombie. Sembra che dopo il flop di Evolve lo studio Turtle Rock voglia tornare sui propri passi per creare quello che gli riesce meglio: un titolo ricco di orde inferocite di non morti, tanta azione adrenalinica e una nuova modalità PvP 4v4 che sembra avere le carte in regola per far parlare molto di se.

It Takes Two

Piattaforme : PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, Xbox Series X

Data d'uscita : 26 Marzo