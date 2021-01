5 giochi per PlayStation 5 da provare in co-op

Sony è un marchio che investe moltissimi soldi e talenti nella creazione di esperienze single-player indimenticabili, ma nel mercato c'è ancora tanto spazio per i videogiochi cooperativi. Oggi più che mai è molto facile rimanere connessi alle persone e condividere le emozioni online, quindi non c'è da stupirsi se i giochi co-op stanno tornando di moda . Gli sviluppatori sanno bene quanta fame ci sia per questo tipo di esperienze e il calendario è pieno di uscite che puntano a soddisfare il bisogno di giocare assieme ai propri amici.

Ovviamente chiunque abbia già fatto il passaggio da PS4 a PS5 è fortunato: la maggior parte dei titoli della vecchia generazione possono essere scaricati sul nuovo hardware, quindi è abbastanza facile trovare giochi co-op da affrontare in compagnia. Qui sotto ve ne proponiamo 5 che ci hanno davvero stupiti.

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked è diventato famoso grazie al suo gameplay tanto frenetico quanto difficile da padroneggiare. Nelle sue fantasiose cucine dovrete tenere sotto controllo i fuochi, assecondare gli ordini dei clienti ed evitare ogni genere di pericolo proposto dai suoi livelli fuori di testa. Vi ritroverete a cucinare su una nave che sta affondando, nel bel mezzo della strada o dentro al cratere di un vulcano, ma nulla potrà distrarvi dall'obiettivo finale: soddisfare tutte le richieste dei clienti. Overcooked: All You Can Eat è la versione next-gen di Overcooked e Overcooked 2, con grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e svariate nuove funzionalità davvero interessanti, inclusi tutti i DLC dei precedenti capitoli.

Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure è un platformer 3D, uscito in concomitanza con PS5, che finalmente mette al centro della scena, e perfino nel titolo, una delle mascotte più amate di Sony. Lontano dalle sue avventure di LittleBigPlanet, Sackboy potrà affrontare livelli molto più aperti e ingegnosi, simili a quelli visti in Crash Bandicoot e Spyro per intenderci, che possono essere affrontati da soli o in compagnia di altri 3 giocatori. È semplicemente il titolo perfetto per passare il weekend in compagnia.

Dirt 5

Non capita spesso di trovare giochi racing in questo tipo di liste, ma fortunatamente Dirt 5 è una piacevole eccezione alla regola. La sua campagna può essere vissuta in co-op dall'inizio alla fine e speriamo che questo spinga anche altri studi di sviluppo a riconsiderare l'importanza del multiplayer locale nei giochi di corse. Oltretutto, Dirt 5 è il titolo perfetto per mettere alla prova le vostre nuove console: colori brillanti grazie all'HDR, risoluzione che raggiunge i 4K e i 120fps, se avete un televisore in grado di supportarli. Non potete lasciarvelo sfuggire.

Streets of Rage 4

Il classico gioco arcade è tornato più in forma che mai. Streets of Rage 4 riesce a modernizzare il genere dei beat 'em up con delle soluzioni intelligenti quanto necessarie. A distanza di 26 anni dall'ultimo capitolo della serie, Sega è riuscita a sfornare un picchiaduro a scorrimento piacevole da giocare e splendido da guardare. La pulsantiera con il joystick non è fondamentale ma senza dubbio caldamente consigliata, se non altro per l'effetto nostalgia.

Destiny 2