I migliori giochi co-op per Xbox Series X/S

Se avete scelto di iniziare la next-gen in compagnia di Xbox Series X/S , sicuramente conoscete tutti i punti di forza di Play Everywhere e Xbox Game Pass, ma forse adesso quello che vi manca è qualche spunto da proporre ai vostri amici per passare delle serate in compagnia. La nuova console di Microsoft ha già un parco titoli cooperativi davvero eccezionale, grazie in gran parte all'offerta del Game Pass e alla fenomenale compatibilità con i giochi delle precedenti generazioni: in un mare di scelta così sterminato noi abbiamo pensato di proporvi 5 giochi per Xbox Series X/S che sfruttano bene il nuovo hardware (dopotutto anche l'occhio vuole la sua parte!).

Sea of Thieves

Il simulatore di scorribande tra pirati di Rare è migliorato nel tempo in maniera sostanziale, al punto che loggando oggi sembra di avere davanti un gioco completamente diverso da quello visto al lancio. È un titolo che si può affrontare da soli, ma in compagnia ha decisamente tutto un altro sapore, soprattutto se avete degli amici che amano interpretare i personaggi che controllano. Le attività che vi attendono sono tantissime e spesso le migliori sono quelle che non vi aspettate: un incontro a base di esplosivi con un Kraken, una battaglia all'ultima palla di cannone con un altro equipaggio, un'avventura finita con la perdita del bottino sul fondo del mare. Il gioco è disponibile sul Game Pass ed è stato ottimizzato per Xbox Series S/X.

Gears 5

The Coalition in Gears 5 non solo ha costruito una campagna molto più appagante dei predecessori, ma ha anche dato vita ad alcune delle situazioni più frenetiche ed eccitanti di tutta la serie. Ora il gioco è ottimizzato pe Xbox Series X/S, con risoluzione in 4k e la possibilità di goderselo in split-screen dall'inizio alla fine. La componente multiplayer, inoltre, è davvero profonda e ben sviluppata, dategli una possibilità e non ve ne pentirete.

Halo: Master Chief Collection

Questa raccolta contiene ben 6 titoli dedicati ad Halo, incluse le diverse modalità multiplayer. Se non vi siete mai approcciati alla saga, questo è il posto giusto per farlo. I titoli più vecchi sentono il peso degli anni sulle spalle, mentre quelli più recenti, come Halo Reach, sono ancora una gioia per gli occhi e per i pollici. A prescindere che amiate o meno gli sparatutto in prima persona, dovete provare l'ebrezza di guidare un Warthog almeno una volta nella vita!

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked è diventato famoso grazie al suo gameplay tanto frenetico quanto difficile da padroneggiare. Nelle sue fantasiose cucine dovrete tenere sotto controllo i fuochi, assecondare gli ordini dei clienti ed evitare ogni genere di pericolo proposto dai suoi livelli fuori di testa. Vi ritroverete a cucinare su una nave che sta affondando, nel bel mezzo della strada o dentro al cratere di un vulcano, ma nulla potrà distrarvi dall'obiettivo finale: soddisfare tutte le richieste dei clienti. Overcooked: All You Can Eat è la versione next-gen di Overcooked e Overcooked 2, con grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e svariate nuove funzionalità davvero interessanti, inclusi tutti i DLC dei precedenti capitoli.

Destiny 2