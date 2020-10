I giochi di corse in arrivo su PS5 e Xbox Series X

I giochi di corse appartengono al genere migliore per dimostrare il potenziale delle capacità tecniche di un nuovo hardware e, con l'arrivo della prossima generazione di console, questo è più vero che mai: PS5 offre una tecnologia audio innovativa e un feedback tattile molto avanzato, mentre Xbox Series X ci regala una grafica 4k a 120 FPS. Ma quali saranno i giochi che potremo acquistare al lancio (o quasi) di queste nuove console? Ecco 5 titoli che promettono di soddisfare ogni tipologia di appassionato.

DIRT 5

DiRT 5 © Codemasters

Codemasters si è sempre posizionato al top per quanto riguarda la tecnologia utilizzata e l'attenzione al dettaglio. La serie di F1 si è sempre distinta dalla concorrenza quando si parla di nuovo hardware, ma questa volta sarà DIRT 5 a fare da apripista per la nuova generazione di console. L'uscita del gioco è stata spostata da ottobre a novembre proprio per avere una ruota sulla linea di partenza della next-gen, quindi non ci resta che prenotare la nostra copia e tenerci pronti a derapate fuori di testa.

WRC 9

WRC 9 © Nacon/Kylotonn

WRC 9 ha già detto la sua su PS4 e Xbox One, ma giocandolo da PC possiamo intuire che tipo di esperienza potrebbe offrire su Xbox Series X e PS5. Il team di sviluppo ha dichiarato di essere felice di poter lavorare con i nuovi SSD e la potenza offerta dalle macchine in uscita, la versione next-gen di WRC 9 sfrutterà queste caratteristiche per offrire un frame-rate più stabile e una maggiore risoluzione. Inoltre, grazie al feedback tattile dei nuovi controller, sarà come essere al volante di una vera macchina da rally.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 © Sony/Polyphony Digital

Arriviamo a uno dei pezzi da novanta, un'esclusiva di Sony che ha ammaliato intere generazioni di giocatori. Durante il reveal abbiamo potuto solo sbavare sul livello di dettaglio mostrato nel teaser, ma gli sviluppatori hanno promesso che torneranno a concentrarsi su alcune modalità che avevano trascurato nelle ultime iterazioni del gioco, come la modalità simulazione e la carriera. Siamo molto in hype per questo titolo, ma purtroppo non abbiamo ancora una data d'uscita tra le mani.

La serie Forza

Forza Motorsport 7 © Microsoft

Solitamente una nuova console di Microsoft arriva in concomitanza con un nuovo capitolo del suo racing game di punta, ma questa volta Turn 10 sembra che voglia prendersela con calma. Al momento abbiamo visto solo un trailer estremamente realistico girare a 4K e nient'altro. Per ammazzare l'attesa, in compenso, lo studio dedicato a Forza Horizon 4 ha annunciato che sta lavorando per ottimizzare il titolo per Xbox Series X, e questo significa un miglioramento notevole della performance grafica, nuove impostazioni dedicate al 4K e 60 FPS fissi in ogni situazione.

Ride 4

Ride 4 © Milestone