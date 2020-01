Gli ultimi 10 anni sono stati incredibili per i videogiochi di corse: le saghe si sono evolute a vista d'occhio e nuovi studi si sono affacciati sul mercato con offerte originali quanto ambiziose. Sono stati gli anni migliori per chi possiede un volante da attaccare al proprio PC o alle proprie console, quindi facciamo un tuffo nel passato per premiare i 10 migliori videogiochi racing del decennio appena passato.

Forza Horizon 4

(Playground Games, Xbox One, PC)

In un anno pieno di uscite di rilievo, Forza Horizon 4 si merita certamente di salire sul podio dei migliori videogiochi di corse e lasciare un segno importante nella classifica di fine decennio. Questo di certo non è una sorpresa per gli appassionati della saga, dato che le diverse edizioni di Forza Horizon hanno dimostrato più volte di poter offrire un mondo aperto incredibilmente dettagliato e un parco macchine davvero invidiabile. Il quarto episodio della serie vince a mani basse sugli altri per la sua emozionante interpretazione di una Gran Bretagna in costante evoluzione, con il passare delle stagioni che incide sia dal punto di vista scenico, sia da quello relativo al gameplay. La campagna inglese non vi sembrerà più la stessa dopo aver giocato a questo titolo.

Mario Kart 8

(Nintendo, Wii U, Switch)

Pochi sviluppatori hanno dominato il proprio genere di riferimento come ha fatto Nintendo con i giochi di kart. Mario Kart è sempre rimasto in vetta alle classifiche e né Crash Team Racing, né Team Sonic Racing sono mai riusciti a replicarne l'immenso successo. Nonostante questo Nintendo non ha mai smesso di innovare, aggiungendo con ogni edizione dei miglioramenti che hanno perfezionato una formula già sublime. Le ottime modalità dedicate al multiplayer sono solamente la ciliegina su una torta che non ci stuferemo mai di mangiare.

DiRT Rally

(Codemasters, PC, Mac, PS4, Xbox One)

I giochi dedicati al rally avevano perso un po' la bussola dopo il 2010: la fine di Colin McRae aveva lasciato un vuoto enorme nel settore e nonostante alcuni divertenti esperimenti arcade, abbiamo dovuto aspettare fino al 2015 per tornare a derapare in mezzo al fango come si deve. Dirt Rally riportò il brand su quel realismo che piace tanto agli appassionati, fatto di sfide punitive in grado di tenere incollato al sedile anche il migliore dei piloti virtuali. Ma i ragazzi di Codemasters non si sono limitati a far uscire un prodotto incredibile, per parecchio tempo infatti hanno anche continuato a supportarlo con una serie infinita di aggiornamenti e contenuti, facendolo diventare il Re del rally a tutti gli effetti.

Project CARS

(Slightly Mad Studios, PlayStation 4, Xbox One, PC)

Burn rubber in Project CARS © Slightly Mad Studios

Il 2015 è stato un anno di svolta per il genere dei giochi di corse, sopratutto per quanto riguarda il ritorno sul mercato dei titoli simulativi. La sorpresa preparata da Slightly Mad Sudios grazie al crowdfunding eliminava tutti i fronzoli arcade della concorrenza per concentrarsi sugli aspetti importanti: usura delle ruote realistica, modalità carriera, weekend di gara e un'intelligenza artificiale all'altezza della situazione. Project CARS era splendido da guardare e, grazie a costanti patch e aggiornamenti, presto è anche diventato splendido da guidare.

Assetto Corsa

(505 Games, PC, PS4, Xbox One)

Il "Made in Italy" è conosciuto in tutto il mondo, dal settore della moda a quello della cucina, ma grazie a Kunos Simulazioni adesso siamo famosi anche per i simulatori di corse. Assetto Corsa è il frutto di un lavoro certosino di un piccolo gruppo di sviluppatori che amano talmente tanto il proprio lavoro da aver costruito il proprio studio sopra un circuito vero e proprio. La loro piccola gemma è nata su PC ma nel tempo è riuscita a fare il passaggio su console, dar vita a un sequel, abilitare l'utilizzo della realtà virtuale e portare gli appassionati su circuiti leggendari come Laguna Seca, Silverstone e Red Bull Ring.

Gran Turismo 6

(Polyphony Digital, PlayStation 3)

Il videogioco targato Polyphony Digital ha sempre fatto del “meno è meglio” il suo cavallo di battaglia, concentrando gli sforzi su un gameplay ormai perfezionato e un dettaglio grafico quasi maniacale. Tuttavia, con GT6 qualcosa è cambiato nella filosofia dello studio, e gli appassionati si sono sorpresi di trovarsi tra le mani 120 nuovi veicoli, un sacco di nuovi tracciati e la possibilità di gareggiare in nuove categorie, come la NASCAR e le corse su ghiaccio.

Forza Motorsport 7

(Turn 10 Studios, Xbox One, PC)

La gara al realismo audiovisivo è sempre stata un chiodo fisso per la serie Forza e la sua piattaforma di riferimento: la Xbox One X. Il settimo capitolo gira a 60 frame al secondo con una risoluzione nativa di 4K e Full HDR, il che significa che il sistema meteorologico dinamico non poteva trovare una sistemazione migliore per lasciare a bocca aperta tutti i petrolhead che possiedono la console di Microsoft. Se siete a digiuno di videogiochi di corse e volete riprendere a guidare, questo è il posto giusto per ricominciare.

F1 2019

(Codemasters, PC, PS4, Xbox One)

Codemasters ha imparato a riprodurre fedelmente il feeling delle auto da Formula 1 ormai da anni, quindi potreste prendere in mano uno qualsiasi dei capitoli di questa serie e trovare quello che state cercando. Tuttavia, se volete provare il meglio che c'è in circolazione, vi consigliamo di recuperare F1 2019: offre una modalità storia lunga e soddisfacente, una sezione dedicata al multiplayer finalmente al centro dell'attenzione e tutti gli aggiornamenti che gli appassionati cercano nelle repliche virtuali di questo fantastico universo.

The Crew 2

(Ubisoft, PC, PS4, Xbox One, Google Stadia)

Quando vi stufate di giocare a titoli realistici che non lasciano spazio ad errori e volete rilassarvi con qualcosa fuori dagli schemi, provate a dare una possibilità a The Crew 2. A bordo di auto, moto, aerei e barche verrete buttati in mezzo a gare assurde per tutto il Nord America. Ovviamente dà il meglio di sé quando viene giocato assieme ai propri amici, e se non lo avete ancora provato lo potete trovare sul nuovo servizio Google Stadia dedicato ai videogiochi in streaming.

Gran Turismo Sport

(Polyphony Digital, PlayStation 4)