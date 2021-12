I videogiochi in uscita a dicembre 2021

Un enorme buco nero sta per inghiottire il suo pianeta d'origine e sembra tutto perduto, ma una protagonista senza volto decide di indossare i suoi pattini futuristici e partire per interrompere la calamità. Questo titolo, dai creatori di

Un enorme buco nero sta per inghiottire il suo pianeta d'origine e sembra tutto perduto, ma una protagonista senza volto decide di indossare i suoi pattini futuristici e partire per interrompere la calamità. Questo titolo, dai creatori di Hyper Light Drifter , vi farà scivolare, saltare e scattare a tutta velocità tra livelli sempre più intricati, incontrando tanti adorabili personaggi quanto terribili nemici.

