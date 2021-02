5 giochi in uscita a febbraio 2021 da tenere d'occhio

Febbraio solitamente è il mese in cui si riesce a tirare il fiato dopo la scorpacciata di videogiochi fatta negli ultimi 3 mesi dell'anno precedente. Tra ambiziosi open-world, multiplayer di successo e incredibili esperienze indipendenti il tempo libero non è di certo avanzato ultimamente, ma se per caso siete tra i pochi che sono riusciti a smaltire il proprio backlog e siete alla ricerca di qualcosa di nuovo da mettere sotto i pollici, siete nel posto giusto. Vediamo quali sono i

Febbraio solitamente è il mese in cui si riesce a tirare il fiato dopo la scorpacciata di videogiochi fatta negli ultimi 3 mesi dell'anno precedente. Tra ambiziosi open-world, multiplayer di successo e incredibili esperienze indipendenti il tempo libero non è di certo avanzato ultimamente, ma se per caso siete tra i pochi che sono riusciti a smaltire il proprio backlog e siete alla ricerca di qualcosa di nuovo da mettere sotto i pollici, siete nel posto giusto. Vediamo quali sono i giochi in uscita a febbraio 2021 che vi consigliamo di tenere d'occhio su Xbox Series X, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.

Destruction AllStars - 2 febbraio

Little Nightmares 2 - 11 febbraio

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 12 febbraio

Questa rivisitazione di Super Mario 3D World per Nintendo Switch introduce diverse migliorie al titolo originariamente uscito per Wii U, come la possibilità di giocare online e sfruttare i bonus degli amiibo, oltre ad aggiungere al pacchetto una campagna inedita denominata Bowser's Fury. In questa nuova sezione open-world del gioco dovremo fare squadra con Bowser Jr per fermare la follia insensata del padre mentre cerca di mettere a ferro e fuoco l'isola paradisiaca appena scoperta.

Persona 5 Strikers - 23 febbraio