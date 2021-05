I videgiochi in uscita a giugno 2021

ed essere ritornati nell'universo di Mass Effect per un po' di sana nostalgia, è arrivato il momento di guardare avanti ai giochi in uscita a giugno 2021. All'orizzonte intravediamo un noto picchiaduro, un'esclusiva molto attesa e anche qualche gioco sportivo, ma procediamo con ordine per scoprire quali sono

Per gli appassionati di sparatutto frenetici in stile

La celebre serie di giochi picchiaduro sta per tornare in forma smagliante con un capitolo che cerca di coniugare lo stile unico di Guilty Gear con un nuovo mix di modalità e gameplay decisamente interessante. Gli iconici personaggi della serie sono stati completamente rivisitati e sono ora affiancati da numerose new entry pronte a dimostrare il proprio valore nella lunga modalità storia in stile anime.

La celebre serie di giochi picchiaduro sta per tornare in forma smagliante con un capitolo che cerca di coniugare lo stile unico di Guilty Gear con un nuovo mix di modalità e gameplay decisamente interessante. Gli iconici personaggi della serie sono stati completamente rivisitati e sono ora affiancati da numerose new entry pronte a dimostrare il proprio valore nella lunga modalità storia in stile anime.

La celebre serie di giochi picchiaduro sta per tornare in forma smagliante con un capitolo che cerca di coniugare lo stile unico di Guilty Gear con un nuovo mix di modalità e gameplay decisamente interessante. Gli iconici personaggi della serie sono stati completamente rivisitati e sono ora affiancati da numerose new entry pronte a dimostrare il proprio valore nella lunga modalità storia in stile anime.

deve riuscire a superare con successo se vuole iniziare ad entrare nel cuore degli appassionati. Un capitolo di Ratchet & Clank molto ambizioso, in esclusiva per la console Sony, che promette di rimbalzare il giocatore attraverso realtà parallele in maniera fluida quanto disorientante. Le armi e i gadget più amati della saga faranno sicuramente ritorno, ma questa volta il nemico da affrontare è molto più potente rispetto al passato.