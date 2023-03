La passione per i giochi indie non conosce confini: dopo aver iniziato le dirette su Twitch dedicate al Red Bull Indie Forge , il progetto che ogni anno premia i videogiochi indipendenti più promettenti d'Italia, torniamo come ogni mese a consigliarvi gli indie appena usciti che meritano il vostro tempo. La nostra selezione cerca di spaziare tra generi e ambientazioni il più eterogenee possibili, tenetelo a mente in caso non doveste trovare il vostro titolo preferito. Dopo avervi presentato i 5 migliori giochi indie di gennaio 2023 , ecco quali sono secondo noi i 5 migliori giochi indie di febbraio 2023 .

Tails: The Backbone Preludes

Quest'avventura grafica post-noir vi catapulterà in una Vancouver distopica abitata da animali antropomorfi caratterizzati da una pixel art eccezionale. Le scelte che compirete andranno ad influenzare enormemente le vite dei 4 pelosi protagonisti e il bello è che risulteranno al contempo tanto determinanti per loro quanto familiari per voi, i giocatori. Gli eventi di Tails avvengono diversi anni prima di quelli raccontati da Backbone, altro titolo che vi consigliamo di provare.

Elderand

Oltre l'oscurità e la follia, la gloria promessa vi attende. Chi cerca azione adrenalinica e schivate millimetriche ne troverà un sacco in questo metroidvania in due dimensioni ambientato in un mondo tetro quanto letale. Vi state chiedendo quante cose ci sono in questo succulento pacchetto? La varietà di certo non manca: ci sono una decina di armi diverse (ognuna con stats variabili), 60 tipologie di nemici da imparare ad affrontare e svariati boss pronti a difendere fino alla fine i propri tesori.

Blanc

Questa avventura cooperativa è perfetta per essere giocata con i più piccoli o coloro che non tengono spesso un pad in mano. I protagonisti sono un cucciolo di lupo e un cerbiatto bloccati in una vasta regione selvaggia e nevosa che sono costretti a contare sulla loro improbabile collaborazione per ritrovare le loro famiglie. Lo stile grafico in bianco e nero è interamente realizzato a mano e questo gli dona un aspetto unico e intrigante.

The Pale Beyond

Non hai chiesto tu di guidare questa spedizione, ma siete bloccati nel ghiaccio, il capitano è scomparso e la civiltà è lontana: qualcuno doveva farsi avanti. In questo originale gioco gestionale dovrete scegliere in che modo usare le poche risorse a disposizione per affrontare le insidie che solo il mare inospitale del nord può presentare. Ogni decisione sarà di fondamentale importanza per bilanciare la sicurezza e il morale dell'equipaggio, e per questo solo i giocatori più lungimiranti riusciranno a sopravvivere alle acque gelide che vi separano dalla destinazione.

Your Only Move Is HUSTLE

Chiudiamo la lista con il gioco di combattimento in due dimensioni più originale mai realizzato. Con un innovativo sistema di turni e pause dovrete cercare di concatenare le combo a vostra disposizione per orchestrare azioni super coreografiche o polverizzare i vostri amici negli scontri online. Ora potrete finalmente sentirvi dei pro-player anche se non avete dei riflessi da atleta professionista.