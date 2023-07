I 5 migliori giochi indie di giugno 2023

In questa avventura in prima persona vestirete i panni di un'archeologa spaziale che ha appena scoperto i resti di un'antica intelligenza artificiale conosciuta col nickname Grace. Avventurandovi per le rovine della civiltà che ha deciso di spegnerla, vi ritroverete a parlare con diversi aspetti frammentati della sua personalità fino ad arrivare a capire il motivo per cui tutto è finito in quel modo.