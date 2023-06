Se siete appassionati di videogiochi indie andate a seguire il canale Twitch dedicato al Red Bull Indie Forge , il progetto che ogni anno premia i videogiochi indipendenti più promettenti d'Italia. Lì troverete interviste agli sviluppatori, tanti giochi da provare e una montagna di informazioni interessanti sul settore. Ma se siete arrivati qui è per scoprire cos'è uscito di interessante il mese scorso, giusto? Dunque, dopo avervi elencato i 5 migliori giochi indie di aprile , questi sono a nostro avviso i 5 migliori giochi indie di maggio 2023 .

Humanity

In questo strambo puzzle game vestirete i panni di un cane luminoso di razza Shiba che si ritrova ad essere l'ultima speranza per l'umanità. Attraverso livelli sempre più intricati dovrete guidare le masse di persone per farle girare, saltare, spingere, fluttuare e arrampicare verso la salvezza. Finita la campagna principale è possibile anche cimentarsi nell'editor online dei livelli e mettere alla prova giocatori da tutto il mondo.

Planet of Lana

Un puzzle adventure in due dimensioni molto cinematico che vi porterà nella quotidianità di una giovane ragazza e il suo amico più fidato. La loro missione di salvataggio vi farà attraversare un mondo pieno di macchine misteriose e creature affascinanti, in un turbinio di generi diversi e ambientazioni sci-fi. Al momento del rilascio è disponibile anche sul servizio Game Pass di Microsoft.

Darkest Dungeon II

Il sequel di uno dei roguelike a turni più celebrati di sempre è finalmente arrivato e promette di essere altrettanto crudele e punitivo nelle sue meccaniche di gioco. Questa volta i vostri sodali viaggeranno a bordo della Diligenza per cercare di respingere l'apocalisse tra scenari decadenti e incontri inaspettati. Addentratevi in questa avventura con la consapevolezza che verrete messi a dura prova dagli scontri casuali.

Tin Hearts

In questo puzzle platformer verrete incaricati di guidare una truppa composta da soldati di latta attraverso livelli in miniatura molto interessanti e suggestivi. Per superare ogni missione dovrete imparare a pensare fuori dagli schemi e padroneggiare i poteri che man mano vengono sbloccati dalla progressione, come la possibilità di riavvolgere il tempo o collegare tra loro oggetti diversi.

Ash of Gods: The Way

Chiudiamo la lista con un gioco di ruolo a turni in cui dovrete costruire un mazzo composto da guerrieri, armi e abilità per superare battaglie tattiche sempre diverse e avanzare nella storia che cambierà le sorti del mondo di Ash of Gods. Gli stessi sviluppatori avevano già rilasciato un titolo simile, Redemption, ma sembra proprio che con questo The Way siano riusciti a mettere d'accordo molti più giocatori appassionati di videogiochi tattici a turni.