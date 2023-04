I 5 migliori giochi indie di marzo 2023

Have a Nice Death è un gioco d'azione roguelite che ricorda molto l'ottimo Hades, ma si discosta dal titolo di Supergiant grazie ad una visuale più classica in due dimensioni. Nei suoi livelli dovrete vestire i panni della Morte che, sull'orlo di un esaurimento nervoso, decide di ristabilire il caos mettendo in riga con la forza i propri dipendenti. Il risultato è un gioco difficile ma appagante che nasconde al suo interno animazioni davvero splendide.

Have a Nice Death è un gioco d'azione roguelite che ricorda molto l'ottimo Hades, ma si discosta dal titolo di Supergiant grazie ad una visuale più classica in due dimensioni. Nei suoi livelli dovrete vestire i panni della Morte che, sull'orlo di un esaurimento nervoso, decide di ristabilire il caos mettendo in riga con la forza i propri dipendenti. Il risultato è un gioco difficile ma appagante che nasconde al suo interno animazioni davvero splendide.

Have a Nice Death è un gioco d'azione roguelite che ricorda molto l'ottimo Hades, ma si discosta dal titolo di Supergiant grazie ad una visuale più classica in due dimensioni. Nei suoi livelli dovrete vestire i panni della Morte che, sull'orlo di un esaurimento nervoso, decide di ristabilire il caos mettendo in riga con la forza i propri dipendenti. Il risultato è un gioco difficile ma appagante che nasconde al suo interno animazioni davvero splendide.