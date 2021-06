I videogiochi in uscita a luglio 2021

Neo: The World Ends with You - 27 luglio

che già non vediamo l'ora di scoprire cosa offrirà il prossimo mese in termini di novità videoludiche. Luglio ci offre diverse piccole gemme con cui potremo passare le ore più calde della giornata al riparo dai raggi del sole: scoprite i migliori videogiochi in uscita per Xbox, PS5, PC e Switch. Quale pensate di recuperare? Fatecelo sapere nel sondaggio più sotto.

Una nuova avventura nella serie RPG a turni ambientata nel mondo di Monster Hunter. Il suo protagonista è un rider che combatte insieme ai suoi Monsite, creature alleate che rispondono ai suoi comandi in una continua lotta contro il male. Il rinnovato sistema di debolezze e resistenze dona a questo titolo una profondità che per molti giocatori mancava al primo capitolo.

Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovrebbe raccogliere viene rubata, e lui è costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste. Insomma, sembrano proprio le premesse ideali per un roguelike isometrico con tanto stile da vendere.

Last Stop è un'avventura per giocatore singolo ambientata nella Londra dei giorni nostri, nella quale controlleremo tre personaggi diversi i cui mondi si scontrano nel mezzo di una crisi sovrannaturale. I tre interessanti protagonisti sono Donna, una liceale sbandata, John, un padre single di mezza età stressato dal lavoro e Meena, un'ambiziosa professionista senza scrupoli.

Orde di orchi da affettare, bruciare, lanciare, infilzare ed elettrificare ci aspettano nel nuovo capitolo dell'apprezzata serie Orcs Must Die. A quanto pare in questa nuova versione del gioco ci sarà tutto ciò che abbiamo trovato nei precedenti capitoli e molto di più: più orchetti, più trappole, più armi, più potenziamenti, e tutto graficamente più bello.

