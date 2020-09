I videogiochi in uscita ad ottobre 2020

, arriva un mese decisamente più vario per quanto riguarda i generi di appartenenza dei giochi in uscita. Fra pochi giorni ci attendono platformer, giochi di guida, giochi d’azione e MMORPG: vediamo quali sono i 6 videogiochi in uscita a ottobre 2020 che vi consigliamo di tenere d’occhio.

I titoli che vi consigliamo di tenere d'occhio a settembre per PS4, Xbox One, Switch e PC

Star Wars Squadrons - 2 ottobre

Questo promette di essere il gioco definitivo per gli amanti delle battaglie spaziali tra le navicelle più iconiche dei film di Star Wars. Al lancio, le partite 5 contro 5 potranno essere disputate a bordo di 4 classi di veicoli altamente personalizzabili: X-Wing, A-Wing, Y-Wing e U-Wing per i ribelli, e le varie versioni di TIE per l'impero.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - 2 ottobre

A distanza di 22 anni dall'ultimo episodio numerato di Crash Bandicoot, la serie ritorna più in forma che mai con un capitolo che introduce svariati nuovi personaggi giocabili, ognuno dotato del suo particolarissimo moveset. Scegliendo di affrontare l’avventura in Modalità Moderna, i giocatori avranno a disposizione vite infinite e non dovranno mai ricominciare i livelli da zero.

Ride 4 - 8 ottobre

FIFA 21 - 9 ottobre

World of Warcraft: Shadowlands - 27 ottobre

L’ottava espansione dell’acclamato MMORPG di Blizzard porta Orda e Alleanza in un viaggio negli inferi delle Terretetre. Lì le anime mortali faranno i conti con il proprio passato, scoprendo nuovi orizzonti o soffrendo un’eternità di tormenti nel tentativo di riuscirci. Tramite il nuovo sistema di Congreghe sarà possibile ottenere un vasto arsenale di poteri unici in base alla fazione che sceglieremo di servire.

Watch Dogs: Legion - 29 ottobre