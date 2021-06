5 videogiochi da portare in vacanza

Su queste pagine parliamo spesso di giochi nuovi e luccicanti, studiati per girare sui PC e le console più performanti del momento. Ma non si può ignorare che esiste una moltitudine di titoli portatili, spesso meno ambiziosi ma certamente non meno divertenti, che vale la pena provare con mano, soprattutto se non abbiamo accesso alle controparti più potenti. Solitamente questo accade quando si va in ferie e quindi ci si allontana dalle nostre amate console di nuova generazione, ma non vorrete di certo rischiare di rimanere senza la vostra dose giornaliera di pixel, vero? Ecco 5 giochi che vi consigliamo di portare in vacanza .

01 1. Monster Hunter: Rise

Monster Hunter Rise © Capcom

Questo gioco segue una struttura molto semplice ma mai banale: ogni missione vi richiede di sconfiggere o catturare mostri sempre più grandi per potenziare il vostro equipaggiamento e sbloccare armi sfavillanti quanto letali. L'ultimo capitolo per Nintendo Switch , denominato Rise, ci porta indietro nel tempo nel Giappone feudale, dove dovremo difendere il villaggio di Kamura dai continui attacchi delle belve inferocite che lo circondano e soddisfare le richieste dei paesani in difficoltà.

02 2. League of Legends: Wild Rift

League of Legends Wild Rift © Riot Games

Il celebre MOBA per PC è arrivato finalmente su Android e iOS in una versione modificata per adattarsi alle esigenze dei dispositivi mobili. A differenza della sua controparte per computer, infatti, Wild Rift ospita partite molto più brevi e intense, anche grazie al fatto che sono state rimosse le torri a protezione del Nexus e gli inibitori. Se vi piace competere e migliorare costantemente come giocatori, questo è il titolo che fa per voi.

03 3. Mario Golf: Super Rush

Mario Golf © Nintendo

La mascotte Nintendo ha deciso che è giunto il momento di tornare a fare sport: golf, nello specifico. Al classico gameplay preciso e mai banale delle precedenti versioni del gioco, Nintendo sembra aver aggiunto alla formula numerose modalità per giocare da soli o in multiplayer. In particolare, sembra molto interessante quella dedicata allo Speed Golf, una versione dello sport in cui vince chi entra per primo in buca a prescindere dal numero di colpi effettuato.

04 4. Magic: The Gathering Arena

MTG Arena © Wizards of the Coast

Le storiche carte di Magic sono finalmente arrivate sui dispositivi mobili con il videogioco di Wizards of the Coast definitivo. Al suo interno ci sono tutti gli ultimi set del gioco di carte collezionabili che potete trovare anche sugli scaffali dei negozi, una miriade di sfide ed eventi in costante aggiornamento e la possibilità di giocare le modalità più di nicchia come draft, sealed e brawl. Senza dubbio uno dei migliori giochi di carte digitali in circolazione.

05 5. Dirt Bike Unchained

Il trailer di Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained è il videogioco dedicato al mondo del motocross off-road che offre l'esperienza più completa ed elettrizzante attualmente disponibile sugli store digitali di iOS e Android . In sella alle due ruote più iconiche del mondo dovrete affrontare livelli tortuosi attraverso deserti, lagune e foreste dalla qualità grafica senza precedenti e affrontare innumerevoli sfide da soli o in multiplayer con altri 24 giocatori.