che ci terranno compagnia, in attesa dei pezzi da novanta in uscita ad ottobre.

i videogiochi in uscita a settembre 2021 per Xbox, PlayStation, PC e Switch

interessanti. I giocatori conoscono bene questo periodo dell'anno, perché siamo alle porte della stagione migliore per giocare, da soli o in compagnia della crew non importa. Vediamo assieme quali sono

Il nuovo capitolo di WRC quest'anno è dedicato ai 50 anni del campionato mondiale di rally, e per l'occasione gli sviluppatori hanno preparato una modalità inedita molto interessante. Prepariamoci quindi a guidare le auto da rally più iconiche nelle epoche che hanno fatto la storia di questa spettacolare disciplina, per poi tornare al presente con tutte le funzionalità che hanno reso celebre la saga di WRC.

Nascosta tra i monti del Colorado c'è una piccola cittadina mineraria che ospita tante bellezze quanti misteri. Nei panni di Alex Chen dovrete imparare a sfruttare i vostri superpoteri per manipolare le emozioni degli altri abitanti e scoprire la verità sui segreti che vi circondano. A differenza dei precedenti capitoli, True Colors non sarà diviso in episodi.

