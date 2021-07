I giochi sportivi mobile per le vacanze

Mare, montagna o città… ovunque passeremo finalmente queste vacanze del 2021 avremo sempre tempo per una partitina con il nostro smartphone, in spiaggia mentre lasciamo al sole fare il suo lavoro per un'abbronzatura top, alla fine di una bella escursione oppure nella metro mentre ci spostiamo da un museo all'altro. Ecco quindi una selezione di mobile games sportivi per tenerci sempre impegnati.

01 FIFA Calcio

Iniziamo, visto anche il clima creato dalle attuali competizioni quali Euro 2020 e Copa América 2021, dal calcio. Se cercate un passatempo che non vi impegni troppo, giusto per tirare due calci al pallone ogni tanto, allora FIFA Calcio fa per voi. Questa sorta di versione semplificata di Ultimate Team vi permette, come nella controparte su console, di creare il vostro team tramite le varie carte giocatore, fra l'altro qui senza vincoli di "intesa" potendo quindi utilizzare qualsiasi giocatore nella propria rosa. Le carte inoltre sono migliorabili, cioè potremo far salire di valore e grado i nostri calciatori preferiti sacrificando altre carte. Lato gameplay non aspettatevi molto: le partite si svolgono con un sistema di highlight in cui dovremo sfruttare meglio del nostro avversario le occasioni disponibili.

02

Per chi ama di più il calcio giocato, il titolo di Konami offre una realizzazione tecnica di tutto rispetto e soprattutto la possibilità di giocare interamente le partite al pari delle versioni console e PC. Anche qui abbiamo la possibilità di creare il nostro team con le carte giocatori ottenibili tramite i pacchetti e di migliorare i nostri calciatori. Se puntante quindi al gameplay e far inchinare il portiere del vostro avversario a raccogliere il pallone infondo alla rete allora questa è l'app che fa per voi.

03

Per chi ancora non lo conoscesse, Football Manager è il più famoso gioco di calcio manageriale. Anche la versione mobile ci permette di gestire i vari aspetti della vita di un club, dal mercato alle tattiche di squadra, dalla scelta del ruolo dei giocatori alle opportunità di crescita per loro compresa anche la gestione dei rapporti con gli stessi. Qui il gameplay non è contemplato in quanto le partite si possono solamente osservare nel classico stile lavagnetta. A differenza di altri giochi mobile però FM 2021 è a pagamento, al costo di 9,99€.

04 Top Eleven 2021

Altro titolo calcistico manageriale famosissimo in ambito mobile è Top Eleven, che nella sua versione 2021 aggiunge le condizioni meteo (ideale, piovoso, caldo e freddo) che vanno ad influenzare l'esito dei match. Oltre a questo rimangono tutti gli aspetti di gestione del club, della rosa, la possibilità di sfidare i propri amici nelle vare leghe e di personalizzare il nostro stadio. Anche in questo caso le partite si possono solo osservare, ma noi possiamo comunque esultare come pazzi dopo un gol del nostro top player!

05 NBA 2K Mobile

Fan della pallacanestro? Provate NBA 2K Mobile. Il gioco per smartphone in sostanza è la versione condensata del titolo per console. Costruito intorno alla modalità MyTeam, ovvero quella che ricalca le figurine stile FIFA Ultimate Team, nel palmo delle nostre mani avremo tutte le licenze ufficiali della NBA per squadre e giocatori, la possibilità di giocare la nostra carriera in single player o affrontare avversari reali nel multiplayer. Il gameplay inoltre offre la possibilità di impostare l'autoplay, nel caso aveste il desiderio di concentrarvi più sull'aspetto manageriale o se doveste trovare delle difficoltà nei controlli touch.

06 NBA LIVE Mobile

Il gioco sviluppato da EA Sports non esiste più da qualche anno su console, mentre la sua versione mobile si può dire che spacca! Anche qui licenze ufficiali di squadre e giocatori e, come se fosse una novità, il gioco ruota sempre intorno al consolidato sistema di figurine. All'inizio il nostro team sarà per forza di cose un bel po' scarsino, ma pian piano giocando le partite con dei controlli davvero ben fatti potremo creare un roster di tutto rispetto. Il tutto farcito da un comparto tecnico davvero ben fatto, con animazioni fluide che ben trasmettono l'atmosfera del parquet al nostro smartphone.

07 Snowboarding The Fourth Phase

The Fourth Phase Official Trailer

Non per essere autoreferenziali eh, ma per gli amanti dello snowboard consigliamo proprio il gioco sviluppato da Red Bull. Con delle location stupende e un equipaggiamento con una marea di tavole, droni, motoslitte, gatti delle nevi, elicotteri e ovviamente vestiti per personalizzare il vostro avatar, cimentatevi in trick da paura e sfide contro altri giocatori per diventare il re della montagna. E poi, quale miglior passatempo sotto l'ombrellone se non quello di scendere a tutta velocità nella neve fresca!?

08 Bike Unchained 2

Rimaniamo in casa Red Bull con questo mobile game dedicato agli adepti delle due ruote. Il downhill non è uno sport per tutti, quindi meglio provarlo prima sullo smartphone. A vostra disposizione svariati percorsi da attraversare a tutta velocità e trick da eseguire. Inoltre, come in ogni gioco che si rispetti, tonnellate di elementi estetici da sbloccare e sopratutto potenziamenti per costruire una MTB da paura. Il gioco perfetto per quei momenti in cui volete staccare la spina e correre.

09 Dirt Bike Unchained

Il trailer di Dirt Bike Unchained

Per chi non ha voglia di pedalare (neanche da mobile) c'è Dirt Bike Unchained. Sfrecciando con la vostra moto da soli o sfidando i "ghost" dei vostri avversari portate a casa i crediti necessari a potenziare il vostro bolide, in un gioco dall'apprendimento immediato e quindi adatto a partite rapide, con una grafica spettacolare e ovviamente tutta una serie di outfit e moto per il vostro pilota, perché bisogna sempre correre con stile.