I 10 giochi da tavolo da regalare nel 2020

I giochi da tavolo negli ultimi anni si sono evoluti alla velocità della luce, passando da semplici passatempi per ragazzi ad esperienze ludiche e narrative in grado di rivaleggiare con i migliori videogiochi in circolazione. Le meccaniche di gioco spesso sono più semplificate rispetto alle loro controparti virtuali, ma proprio per questo è facile attirare al tavolo da gioco anche persone meno avvezze a mappe del tesoro, dungeon e gestione delle risorse. Quelli che trovate di seguito sono i 10 giochi da tavolo che vi consigliamo di regalare nel 2020.

Gloomhaven

Gloomhaven © Childres

Partiamo dal pezzo da novanta, un gioco mastodontico che vi mette nei panni di un mercenario della città fantasy di Gloomhaven. Le circa 100 partite che potete fare nella campagna principale vi porteranno dentro dungeon letali che potrete superare solo coordinandovi a dovere con il vostro gruppo di gioco. Dopo ogni scenario il vostro personaggio guadagnerà soldi e punti esperienza che potranno essere spesi per migliorare le vostre abilità in battaglia, evolvendo in continuazione un gameplay che non stanca mai.

Spirit Island

Spirit Island © Ghenos

Un altro gioco cooperativo, ma questa volta non ci sono dungeon da esplorare o personaggi da muovere. In Spirit Island infatti vestirete i panni di svariati semi-dei che devono proteggere la loro isola e i suoi nativi dai colonizzatori europei. In principio questa missione sembra impossibile, ma avanzando nella partita si sbloccano vari poteri e carte in grado di ribaltare completamente la situazione a vostro favore.

Nemesis

Nemesis © Cranio Creations

La navicella spaziale che vi ospita sta facendo rotta verso il pianeta terra, ma quando vi svegliate dal processo di criogenesi scoprite che alcuni sistemi non funzionano e ci sono interi settori infestati da alieni. In questo gioco semicoperativo dovrete sfruttare le peculiarità dei diversi personaggi per sopravvivere, riottenere il controllo della navicella e riuscire a tornare a casa a tutti i costi.

Tekhenu

Tekhenu © Giochix

Passando ai giochi strategici troviamo un Tekhenu fresco di stampa, un titolo complesso e ricco di fattori da tenere d'occhio se si vuole vincere la partita. Sulle sue plance tornerete indietro di 2000 anni, ai tempi della costruzione di uno dei siti egizi in cui si veneravano Horus, Ra, Hathor, Bastet, Thoth e Osiride. Quando verrà la resa dei conti da parte della dea Maat, il vostro cuore verrà pesato e un giudizio delle vostre azioni determinerà il vostro punteggio.

Tainted Grail

Tainted Grail © Giochi Uniti

Questo titanico gioco cooperativo offre decine di ore molto suggestive, ambientate tra leggende celtiche e miti arturiani. Dopo essere stato il kickstarter di maggior successo del 2018, è di recente arrivato in Italia con centinaia di illustrazioni mozzafiato e diverse miniature davvero favolose. I suoi personaggi sono liberi di esplorare, combattere e negoziare a piacimento per scoprire dove portano le diverse decisioni.

Tang Garden

Tang Garden © Gog

In questo elegante gioco da tavolo i giocatori vestono i panni dei giardinieri più abili di uno degli imperatori della dinastia Tang, incaricati di creare il giardino più maestoso possibile. Durante il vostro turno dovrete posizionare nuove sezioni di giardino oppure decorare quelle già esistenti con opere particolari. Alla fine della partita solo un giocatore potrà ambire al titolo di giardiniere preferito dall'imperatore.

Villainous

Villainous © Ravensburger

Che cattivi vorreste essere? In questo scontro epico tra poteri oscuri dovrete scegliere quale cattivo dell'universo Disney impersonare per cercare di portare a compimento il suo piano malvagio. I diversi personaggi hanno un mazzo di abilità uniche che cambiano radicalmente le meccaniche di gioco e una serie di carte dedicate ai "buoni" che cercheranno in tutti i modi di mettervi i bastoni fra le ruote.

L'isola del tesoro

Isola del tesoro © Mancalamaro

Un gioco di bluff e deduzione che mette i pirati l'uno contro l'altro nella frenetica ricerca del bottino nascosto da Long John Silver. Un giocatore vestirà i panni di John, il cui obiettivo è quello di dare indizi generici senza mai rivelare chiaramente dove si trova il tesoro, mentre gli altri giocatori saranno i pirati che dovranno scervellarsi per restringere sempre di più l'area di ricerca sulla mappa di gioco.

Sherlock

Sherlock © MS Edizioni

Se vi piacciono i giochi investigativi facili da intavolare, allora non possiamo che consigliarvi la serie di Sherlock. Grazie al suo innovativo sistema di gioco potrete analizzare i diversi indizi a vostra disposizione per cercare di capire quale delle diverse teorie è quella che effettivamente ha dato luogo al crimine. Questo gioco si può completare anche da soli, ma in gruppo è sicuramente più divertente.

Omnia

Omnia © Studio Labo