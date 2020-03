Quattro chiacchiere con Giorgio Terruzzi

Comincio subito con il dire che non mi definisco assolutamente personaggio. Mi reputo una persona come tante altre, e sinceramente non credo di fare nulla di particolare. La mia fortuna è stata riuscire in ciò che sin dall'inizio ho sempre voluto fare, concretizzando una di quelle opportunità per cui credo sia fondamentale impegnarsi, lavorare, approfondire e capire nella miglior maniera possibile. La mia storia si intreccia a doppio filo con quella dell'Autodromo Nazionale di Monza, il circuito vicino al quale sono cresciuto. Lì dove abitavo era il vento a portare con sé i rumori dei motori in pista, e per me quelle folate vibranti sono state una sorta di richiamo del Pifferaio Magico. Da quel momento ho impiegato poco tempo a capire che erano i piloti ad interessarmi davvero:

sono più per le persone che non per gli oggetti, è questa la discriminante

. Credo che questo modo di vedere le corse sia figlio della mia epoca, quella in cui la differenza tra romanticismo e crudeltà sfumava fin quasi a diventare inesistente. La morte a quei tempi era spesso presente nei circuiti, ed i piloti che la sfidavano per un ragazzino erano figure dal fascino smisurato.