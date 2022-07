In questo album fuggo da tutte le emozioni negative: odio, ricordi del passato fusi con sogni e incubi del presente. Il disco rappresenta per me l’urlare al mondo tutte le emozioni più difficili da esprimere e da affrontare. “Animali Notturni” significa agire di istinto, avere paura, così come muoversi furtivamente tra i predatori è una metafora per la solitudine.