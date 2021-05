Un giretto con… Aka 7EVEN.

In realtà non solo, capitava anche di andare a Salerno o Napoli centro. Lo chiamavano un po’ in giro e io lo accompagnavo. I miei fratelli sono stati importantissimi per me, anche mia sorella canta. Mi spronavano a farlo in casa, facevamo i karaoke insieme. La mia passione è nata e durata anche grazie a loro. Tutti mi sono stati vicini. Mio fratello allenatore, nel periodo prima di Amici, sfruttava la scaramanzia per non farmi andare sotto, come si suol dire. Facevo i provini, vedevo che andava bene, ma lui mi diceva di stare zitto e non dire nulla, altrimenti non sarebbe successo.