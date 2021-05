Un giretto con… Alessandro Mazzara

Alessandro Mazzara è uno che vola. Guardi i suoi video e - come spesso succede quando ci sono ragazzi che fanno trick assurdi su una tavola con quattro ruote - entri in un loop da cui è difficile uscire. Lo skateboarding è forse una delle discipline che più ha beneficiato dei social media: vedere ragazze e ragazzi all’aperto, in movimento perenne, vestiti morbidi, la pelle viva e le gote rosse, sciallati e contenti, ti fa venire voglia di fare come loro. Godersi la giovinezza.

Per il romano classe 2004 la questione è più seria. Dopo aver vinto decine di gare è ora pronto per un salto più grande. Lo chiamo al telefono la mattina del 7 maggio per la nostra rubrica/playlist Giretto , dove chiediamo ad un ospite di portarci in un posto attraverso la musica e i ricordi. Trattandosi di un venerdì dovrebbe essere in classe, ma è a casa in DAD (Didattica a Distanza) e ha un’ora buca, quindi eccoci qui.

“In realtà io ho praticamente finito scuola perché mo’ parto per gli Stati Uniti”, dice tranquillo. Poi scartabella un po’ per non sbagliare la destinazione e infine aggiunge: “Scusa, mi sbaglio sempre, andrò in Iowa al World Skate, l’ultima gara prima delle Olimpiadi”. Al posto suo sarei carico a pallettoni, invece il suo tono è super chill. “Ho cercato di dare tutti i voti adesso, perché non voglio essere bocciato”, spiega riguardo il suo percorso al Liceo Artistico.

È un bel momento per lo skate.

Ora va molto di moda. Penso sia una cosa figa. All’inizio a scuola da me nessuno sapeva cosa fosse, oggi invece la gente mi stima e anche i miei amici lo fanno. Mi accorgo pure che più ragazze ti vengono dietro solo perché fai skate… (Sorride, NdR) Così la cultura cresce sempre di più.

Eppure c’è ancora qualcuno che non capisce, che non conosce e magari esprime (pre)giudizi negativi. Che cosa diresti a chi non proprio non ne vuole sapere?

Intanto si dovrebbe capire che è sbagliato fermarsi solo al “lato negativo”, tipo il rumore delle ruote o magari qualche danno al muretto. Lo skate è disciplina olimpica, ti trasmette emozioni e ti fa sentire libero. Non c’è niente di male, è come dei ragazzi che giocano a pallone in strada. E poi se vuole glielo faccio provare! (Ridiamo, NdR)

Alessandro Mazzara © Piero Capannini / Red Bull Content Pool

La tua prima volta?

Avevo sei anni, quasi sette. Ho iniziato vicino casa. Ero al mercato con mio fratello e mio papà. Avevamo le scarpe con le rotelle - all’epoca andavano di moda, non so se ricordi - che però facevano un po’ di fatica sull’asfalto ruvido. Così ci ha chiesto: “Volete che vi porto in questa piazza tutta liscia?”. Era lo Skate Park di Cinecittà, dietro casa mia, dove c’erano alcuni ragazzi parecchio bravi. Io e mio fratello li abbiamo visti, ce ne siamo innamorati e il giorno dopo ci siamo comprati entrambi lo skate. Ora lui ha smesso da un paio d’anni, ma metà percorso l’abbiamo fatto assieme.

Ti ricordi che impressioni avevi avuto quel giorno?

Non ho mai pensato, come molti fanno, che lo skate fosse una sorta di vandalismo. Lo vedevo come uno sport. La scena romana era davvero vasta ai tempi. Sono stati quei ragazzi a insegnarmi come stare dentro allo skatepark, a spiegarmi anzitutto le regole: devi saperti muovere, non devi stare in mezzo alle palle... Guardando loro ho imparato. Non ho avuto nessun maestro che mi ha insegnato a fare i trick.

Quando hai capito che per te lo skate era diventato un lavoro?

Io non l’ho mai capito, precisamente. Lo vedo ancora come un gioco, una passione, e soltanto dopo un lavoro. Mi diverto, mi piace farlo e guadagno. Con le Olimpiadi le cose sono cambiate. Diventando sport olimpico ti senti un po’ di responsabilità addosso. Devi mettere la testa a posto. E capire se vuoi davvero farlo, se hai la voglia di arrivare.

Il fatto che lo skateboard sia disciplina olimpica non gli toglie quello spirito di libertà che ha sempre avuto?

In realtà io non credo, dipende da te. Lo skate nasce come stile di vita e non come sport. L’ho sempre fatto con la convinzione che non fosse uno sport ma un passatempo. Da quando ho l’obiettivo delle Olimpiadi non ho cambiato nulla in me: vado in skate come prima, cioè tanto perché è quello che mi piace fare, e penso che una gara olimpica non sia diversa da un’altra gara. Se vai male sticazzi. Non sono molto ansioso, non ho iniziato ad andare in palestra, mi sto preparando come ho sempre fatto.

Però, diciamolo, potresti essere un atleta olimpico. Non è una cosa da tutti i giorni!

Ancora non l’ho realizzato bene.

Alessandro Mazzara © Piero Capannini / Red Bull Content Pool

Quante ora passi in skate al giorno?

Non ho nessuno che mi impone un orario. Lo faccio quando mi va. Mediamente ti posso dire tre o quattro ore al giorno, anche se magari sto otto ore al parco. Quando non sono in tavola sto con gli altri a cazzeggiare. Ascoltiamo la musica, i miei amici fumano, ci guardiamo i video di skate. È un posto in cui sono sempre stato bene, le persone sono simpatiche e affettuose, non ho mai avuto rotture.

Video di skate preferito?

Ad essere onesto fin da piccolo non sono mai stato amante dei video di skate, perché volevo farli e non guardarli. Mi piace molto GODSPEED by Davonte Jolly , che è uscito da poco e ha milioni di views. Ci stanno un po’ di amici miei, ne conosco tre o quattro: Zach Saraceno - l’ho visto, lo becco speso - Alex Midler che sta in Red Bull con me, Zion Wright con cui ho fatto un tour, Ishod Wair… il top dello skateboarding mondiale.

Vedo che streammi molto su Twitch.

Ho avuto un momento di boom, ero live tutte le sere. Mi sono divertito un botto. Ora invece voglio stare concentrato sullo skate e sulla scuola. Ma in generale mi piace e cerco di farlo il più possibile.

Che cosa ti mostra più frequentemente TikTok?

Skate e tipe! Ho studiato l’algoritmo, quando usciva un video che non mi piaceva lo segnalavo. Mi piace TikTok perché dà tanta possibilità di diventare qualcuno. Io ad esempio ho postato due video e fatto 400k visualizzazioni in poche ore. Ti permette di spopolare. Su Instagram invece per fare un video virale è complesso: in dieci anni non ce l’ho mai fatta.

Quindi i social servono solo per diventare famosi.

Diciamo che alla fine è quello per cui tutti li usano: per farti l’immagine. Per me Instagram è un album di ricordi. Quando viaggio posto la foto, e magari fra dieci anni andrò a rivederla.

Time for Giretto: dove ci porti?

San Diego, California. Da quando ci sono andato la prima volta a maggio 2015, il mio obiettivo è andare a vivere a San Diego. Là posso fare ciò che mi piace, il clima è una bomba, il posto è figo, la cultura dello skate è come il calcio in Italia. Mi permetterebbe di migliorare, ci sono centinaia di skater fortissimi - e che magari non sono nessuno - con cui potersi confrontare.

Alessandro Mazzara © Piero Capannini / Red Bull Content Pool

Pensavo c’avresti portato a Trapani, dove sei nato.

I miei genitori sono siciliani, si sono trasferiti a Roma per lavoro ma io sono nato lì. Ci andiamo tutte le estati e durante le vacanze di Natale. A Trapani mi sono sempre rilassato un botto. I miei nonni mi viziano. Attraverso la strada e c’ho il mare. Sono molto creativo e spericolato, mi piace stare lì perché sono libero. A Roma non è così, è un macello.

Ti piace pescare.

Con mio nonno usciamo a tirare su i pesciolini per la frittura oppure andiamo più lontani per le seppie con il palamito, una sorta di filo lunghissimo con attaccati cento ami. Purtroppo il pesce scarseggia ogni anno di più, prende male. Pensa che davanti casa abbiamo uno scivolo costruito da nonno per far scendere la barca, con l’acqua alta dieci centimetri. C’erano le tane dei polpi lì. Ora per prendere uno devi stare in acqua tre ore.

Che cosa hai messo in playlist?

Partiamo dalle canzoni italiane, perché la maggior parte delle persone che mi seguono sono connazionali. Ho messo Tredici Pietro: “Dall’alto”, un pezzo chilling che ascolto quando torno dalla skateata in macchina con gli amici. Ammetto che l’ho conosciuto solo perché è il figlio di Gianni Morandi. Io personalmente non stimo nessuno, ascolto solo la musica che mi piace, anche dovesse essere Bello Figo. Mi affeziono alle canzoni e non al cantante.

Blanco, che peraltro ha pure fatto un Giretto con noi .

Fighissimo. Lo conosco da quando caricava i primi file registrati con il telefono. L’ho iniziato a notare con “Notti in bianco” acustica. Vedevo che di giorno in giorno aumentavano gli ascolti, poi ha fatto uscire pezzi uno meglio dell’altro. L’ho ascoltata così tante volte che l’ho consumata, infatti ora la ascolto meno.

C’è molta trap e drill americana in playlist.

Ho un amico che si chiama Filippo, è un trapparo. Mi ha sempre girato le sue playlist, che io ascolto mentre sono in skate con le cuffiette. La mia playlist è costruita prendendo i pezzi che preferisco dalle sue. Ascolto un po’ tutti, ma se mi chiedi Lil Baby com’è fatto non te lo saprei dire.

Il pezzo preferito?

“Forever” di Lil Baby mi gasa di brutto. Quando la metto, è come se avessi una spinta in più.

Qual è il brano che più ti ricorda San Diego?

Non mi fa impazzire, non la ascolto da un botto, ma negli States la mettevano sempre: “Backwards” di Gucci Mane con Meek Mill. La ascoltavo in California al parco, così in aeroporto quando dovevo tornare mi sono scaricato una app per rippare il video da Youtube. Mi sono scaricato questa e “Rockstar” di Post Malone. Mi fanno ricordare di quel momento in cui stavo lì con i ragazzini americani a skateare. Tornerò presto.