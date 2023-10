Glasshouse è un gioco di ruolo ambientato in lockdown

Glasshouse è un gioco Survival cRPG in cui una forte componente narrativa si mischia in maniera molto originale a meccaniche legate alla sopravvivenza e a piccoli puzzle logici. Nel suo mondo post-capitalista, il giocatore si ritrova confinato in un condominio in lockdown a causa di una potenziale guerra nucleare. Attraverso scelte sofferte e conversazioni tese, il personaggio modificherà la sua visione politica e le relazioni con le persone che lo circondano, modificando di conseguenza i fragili equilibri tra i suoi coinquilini e i vicini di casa.