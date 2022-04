MotoGP, Dietro la Visiera: GP d'Argentina 2022

Al #41 e alla sua RS-GP22 poco è importato del clamoroso ritardo con cui il cargo decollato dal Vecchio Continente è atterrato in America Latina. Su un asfalto sconnesso, indigesto a tanti dei protagonisti più attesi e acclamati, cavalcatura italiana e cavaliere spagnolo sono parsi un tutt’uno indissolubile, capace di resistere persino agli attacchi sempre tenaci di uno Jorge Martin tornato in grande spolvero su una Ducati che, in Argentina, è uscita valorosa sconfitta dal derby motociclistico del Made in Italy. A completare il podio ha provveduto Alex Rins, stavolta solido e in grado di chiudere davanti al compagno di squadra Joan Mir, mentre con una 5^ posizione è riuscito a raddrizzare un weekend nato storto Pecco Bagnaia. Il torinese sostiene di avere dato il via al proprio campionato proprio lì, sull’asfalto di Termas che dopo un sabato per certi versi inquietante gli ha permesso di mettere in mostra la propria capacità di reagire e di non perdersi d’animo. Il #63 è partito dalle retrovie, è sembrato scrollarsi la pressione di dosso e ha iniziato a scartare i suoi avversari con rapidità: la speranza è che possa avere trovato, assieme a una GP22 che in Argentina ha fatto naufragare Johann Zarco e Jack Miller, un equilibrio che riesca a portarlo lontano.