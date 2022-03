MotoGP, Dietro la Visiera: GP del Qatar 2022

Enea Bastianini vince, trionfa con la sua moto tinta con l’azzurro dei cieli dopo la tempesta, esulta per quella che è la prima vittoria in MotoGP di una carriera sbocciata per mano di chi, questo Gran Premio del Qatar, lo ha visto da chissà dove. Una GP21 veloce, solida, al culmine della propria evoluzione tecnica ha consentito alla Bestia di mettere assieme quei pezzi che non volevano saperne di andare al proprio posto nel puzzle del 2021. Ha conquistato la prima fila Enea, e l’ha fatto senza bisogno di traini o scie: un segnale di successo, un presagio di vittoria, trasformatosi in realtà dopo una gara corsa di testa, d’esperienza e di cuore.