Max Verstappen è campione del mondo di F1 per la terza volta consecutiva

L’esordiente australiano è una delle sorprese migliori di questa stagione 2023, e il successo conquistato nella gara breve andata in scena sull’asfalto di Lusail è l’ennesima prova di quanto di buono fatto vedere dal #81. Sul gradino più basso del podio, in una gara costellata da una serie di Safety Car che hanno in parte ridotto il vantaggio di chi aveva optato per delle gomme Medium, è poi salito Lando Norris: il #4, così come tutti i piloti muniti delle Pirelli dalla banda gialla, ha patito il ritmo imposto da tutti i piloti equipaggiati con pneumatici Soft tanto nelle fasi iniziali della Sprint quanto nelle varie ripartenze da Safety Car, perdendo quindi contatto con il gruppetto di testa e riuscendo a risalire la china fino al podio solamente nelle fasi finali della gara. Queste ultime sono state critiche per George Russell, le cui gomme Soft hanno man mano perso prestazione costringendolo ad arretrare dalla momentanea vetta della classifica fino alla 4ª posizione, mentre hanno sorriso non poco a Lewis Hamilton: il #44, 5° al traguardo della Sprint, con una serie di sorpassi messi a segno negli ultimi giri ha avuto la meglio su entrambe le Ferrari completando in rimonta una gara che lo aveva visto scattare dalla parte centrale del gruppo.

