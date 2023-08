Red Bull GP San Marino 2023: il programma completo dell'evento

Nella serata di venerdì 8 settembre, al termine di una giornata che i piloti delle tre classi dedicheranno alle prove libere, in quel di Rimini andrà infatti in scena la Riders Night. A partire dalle ore 20:00, presso il Lungomare Claudio Tintori, si terrà BEGARe, uno show freestyle di FMX che emozionerà gli spettatori durante la serata. Sabato 9 settembre, dopo avere assistito tanto alle qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 quanto alla Sprint Race della classe regina del Motomondiale, a partire dalle 18:00 presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli si terrà Memorabilia, una vera e propria festa che sarà seguita dalla Riders Night in programma a Villa delle Rose a partire dalle 23:30. Quest’ultima location sarà anche teatro del gran finale del weekend: domenica 10 settembre, dopo che le tre classi del Motomondiale avranno mandato in archivio il GP di San Marino, sempre presso Villa delle Rosse - ma stavolta a partire dalle 22:00 - si terrà la terza Riders Night, che saprà concludere in bellezza il fine settimana di Misano. Pronto, più che in ogni altra edizione precedente del Gran Premio, a regalare uno spettacolo indimenticabile a tutti coloro che vi prenderanno parte.