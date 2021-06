Il racconto di un viaggio epico sul Gran Sasso

Eccoci arrivati al giorno conclusivo. Tappetta di rientro oggi, poco meno di una quarantina di km per 600-700 metri di salita. Dopo aver fatto colazione e aver visitato il centro del paese, lasciamo Montereale in discesa per attraversare la piana che si estende ai sotto di essa, fino alla frazione di Castel Paganica . Da qui iniziamo a salire prima su asfalto e poi su bellissima strada bianca attraversando da nord a sud l’altopiano di Aielli, bellissima vallata a 1300 m di quota che ricorda molto alcuni scorci della Lessinia. Anche in questo caso ci troviamo essere pressoché gli unici a transitare in quel momento. Raggiunta la parte sud, ci aspetta una discesa infinita tutta a tornati tra pini, rocce calcaree e panorami sulla valle terminando la planata su paesino di Pozzoli. Da qui passando per vicoli e qualche sezione urbana, ci riportiamo sempre in direzione sud sud-est su sterrate di campagna, risaliamo fino all’eremo della Madonna di Capo per poi ridiscendere sulla piana dell’Aquila tramite un ultimo e divertentissimo single-track. Tramite polverose ma belle strade di campagna andiamo a concludere questo breve ma bellissimo viaggio su due ruote, riportandoci sotto le mura della città da dove siamo partiti 4 giorni prima e brindando all’avventura appena trascorsa e quelle che saranno.