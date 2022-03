Il Red Bull Ring è spettacolare in Gran Turismo 7

ha fatto il suo debutto nella serie con Gran Turismo 6, ma siamo contenti di poter annunciare che in Gran Turismo 7 questo circuito è ancora più spettacolare. Abbiamo catturato qualche screenshot del celebre tracciato di Spielberg, in Austria, per mostrarvi il livello di dettaglio maniacale che è possibile apprezzare con la Photo Mode integrata nel gioco.

Gran Turismo 7 sembra essere uno dei migliori capitoli della serie che Polyphony porta avanti da 25 anni. Ora che questa esperienza è arrivata su PlayStation 5, possiamo finalmente godere di un comparto grafico ultra-realistico che rende giustizia ai diversi bolidi e circuiti presenti nel gioco. Il Red Bull Ring ha fatto il suo debutto nella serie con Gran Turismo 6, ma siamo contenti di poter annunciare che in Gran Turismo 7 questo circuito è ancora più spettacolare. Abbiamo catturato qualche screenshot del celebre tracciato di Spielberg, in Austria, per mostrarvi il livello di dettaglio maniacale che è possibile apprezzare con la Photo Mode integrata nel gioco.

