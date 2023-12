Abbiamo provato la Gravellina: l'evento gravel in Valtellina da non perdere

Le strade rurali sono le vie che abbiamo percorso, quelle che attraversano la Valtellina che coltiva e produce i suoi prodotti più noti: il vino ovviamente, ma anche mele, segale e grano saraceno. Vie che – oggi come un secolo fa – sono la crasi simbiotica tra uomo e natura, con i terrazzamenti "eroici" che delimitano le varie coltivazioni di vite. Gli scorci lasciano a bocca aperta, e non solo per la meraviglia: le salite che si inerpicano tra i vitigni, come la Fracia oppure quella del Vecchio Torchio lungo la Via dei Terrazzamenti e i meleti di Chiuro. E ancora luoghi ricchi di storia, come il borgo medievale di Ponte in Valtellina, i mulini e i palazzi storici di Teglio (dove il pizzocchero è una religione), il Castel Grumello, che domina d'incanto la valle sottostante e il monumentale santuario della Santa Casa a Tresivio. Ancora, le formazioni rocciose delle Piramidi di Postalesio e a Sondrio la passerella sulla gola delle Cassandre e il quartiere storico di Scarpatetti, che si attraversano verso il finale.