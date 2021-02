Un tuffo nella mente della leggenda Greg Louganis

Orlando Duque è una leggenda del cliff diving, e sentirlo conversare con un'altra leggenda della disciplina come Greg Louganis, direttore sportivo della Red Bull Cliff Diving World Series, è un'occasione davvero speciale. È accaduto in occasione dell'episodio 7 del suo podcast, World of Diving, in cui si è parlato di tanti argomenti interessanti. Riportiamo le parole di Greg sui temi principali.

Uguaglianza

È importante vedere il mondo del diving fare passi avanti in quel campo, e promuovere la diversità. Una delle cose che stiamo cercando di fare nel cliff diving è coinvolgere sempre di più le donne, ed equiparare le due categorie. Tutti vengono trattati nello stesso modo, stessi vantaggi, e secondo me è importante che nel Red Bull Cliff Diving ci si stia muovendo in questa direzione.

Tristezza post-Olimpica

Quando si partecipa alle Olimpiadi ci si sente a livelli pazzeschi, è un risultato incredibile, sia che si vinca o che si perda. Ma al contempo, simili picchi vengono accompagnati o seguiti anche da incredibili discese.

Quando sei un atleta olimpico tutti si aspettano tu sia a prova di proiettili. Sei un superuomo inscalfibile. Beh, no... Greg Louganis

Lo sapevo quando partecipai ai Giochi del 1976, ma non mi è bastato a superare la depressione che ho provato subito dopo. Vinsi una medaglia d'argento, ma mi sentivo un perdente, perché ero andato lì per vincere l'oro, non per un secondo posto. Sentivo di aver deluso tutti. Avevo 16 anni, non potevo pensarla diversamente, ero molto giovane.

Quando sei un atleta olimpico tutti si aspettano tu sia a prova di proiettili. Sei un superuomo inscalfibile. Beh, no. Siamo umani anche noi, ed è importante che questo si sappia. Importante è anche avere amici e una famiglia che comprendano questa cosa, senza aver paura di confidarsi con loro.

Atleti da tutto il mondo mi hanno parlato della stessa cosa, ed è fondamentale che ci si aiuti e supporti a vicenda.

Greg e Orlando felicissimi dopo un tuffo sincronizzato © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Impara a integrare la tua vita

Ho imparato a come concentrarmi al massimo. Potevo essere a un campionato mondiale o alle Olimpiadi, e non accorgermi dell'esplosione di una bomba atomica, per quanto ero concentrato. Ma al termine della mia carriera di atleta ho dovuto imparare che c'era altro nella vita: relazioni, amicizie, questioni economiche di cui tenere conto. Era come se ci fossero più Greg: quello che si esibiva sul palco, quello che si tuffava... integrare tutte queste personalità e apprezzarle è importante, perché è solo così che si riesce a diventare persone complete, abbracciando sia i propri punti di forza che le debolezze.

Aiuta te stesso aiutando gli altri

Trovo bello e speciale il fatto che tu Orlando, come altri veterani, siate sempre a disposizione per aiutare e supportare gli atleti più giovani, tramandando segreti e insegnamenti della disciplina. Solo così possono crescere e conquistare fiducia. Possiamo far crescere questo sport solo così, con esperti come te che hanno vissuto ogni possibile situazione e problematica, e che supportano le nuove leve nell'affrontare ogni sfida.

Greg scambia quattro chiacchiere con il campione Gary Hunt © Dean Treml/Red Bull Content Pool