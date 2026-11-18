Dal punto di vista visivo, finora Lucia è stata mostrata per lo più con una folta chioma e una coda alta, ma nel gioco finito potrà essere personalizzata proprio come i precedenti protagonisti di GTA. Alcuni screenshot recenti di Rockstar Games la mostrano con tatuaggi visibili sulle braccia e sul viso, oltre a una serie di piercing che non passano inosservati. Rockstar ha ampliato notevolmente le possibilità di personalizzazione dell’aspetto con l’editor dei personaggi e ha già

”: dieta, abitudini di esercizio fisico e stile di vita si rifletteranno direttamente sui volti e sui corpi di Lucia e Jason.