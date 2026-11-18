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Chi è Lucia in GTA 6: sua storia, personalità e ruolo del personaggio
Lucia Caminos è la prima protagonista femminile di GTA 6. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo passato, sul suo rapporto con Jason e sul suo ruolo a Vice City.
Quando GTA 6 uscirà a novembre, il nuovo gioco open-world avrà due protagonisti. È una novità assoluta per la serie, perché Lucia Caminos è la prima protagonista femminile nella storia di Grand Theft Auto. La sua storia inizia dietro le sbarre e ti catapulta direttamente in una delle trame più ambiziose che Rockstar Games abbia mai raccontato. Abbiamo raccolto per te tutte le informazioni confermate su Lucia, compreso ciò che la distingue da Claude, Niko Bellic, Trevor, Tommy Vercetti e gli altri.
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Chi è Lucia Caminos in GTA 6?
Lucia Caminos è uno dei due personaggi principali di GTA 6, insieme a Jason Duval. Sul sito ufficiale di GTA VI, Rockstar la descrive con le sue stesse parole: «L’unica cosa che conta è chi conosci e cosa possiedi». Questa frase riassume perfettamente il suo atteggiamento: pragmatica, diffidente e sempre attenta ai propri interessi.
Lucia è cresciuta con sua madre, originaria di Liberty City, che sognava una vita migliore lì. Ora Lucia vuole realizzare quel sogno da sola, non grazie alla fortuna o al caso, ma attraverso decisioni attentamente calcolate. Rockstar la descrive ufficialmente così: «Più di ogni altra cosa, Lucia vuole la bella vita che sua madre sognava fin dai tempi in cui viveva a Liberty City. Ma invece di affidarsi a fantasie irrealistiche, Lucia prende in mano la situazione».
Dato
Dettagli
Nome completo
Lucia Caminos
Gioco
GTA 6
Ruolo
Protagonista
Partner
Jason Duval
Location
Leonida / Vice City
Stato di partenza
Rilasciata dalla prigione
Doppiatrice
Non ancora confermata
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Il percorso di Lucia dalla prigione a Vice City
Rockstar ha rivelato alcuni dettagli sul passato di Lucia. Secondo loro, il padre di Lucia le ha insegnato a combattere non appena ha imparato a camminare. Quell’influenza precoce ha segnato tutta la sua vita e aiuta a spiegare perché, anche da adulta, difenderà la sua famiglia senza compromessi.
È stata proprio questa dedizione alla sua famiglia a farla finire, alla fine, nel penitenziario di Leonida. GTA 6 inizia quindi con il suo rilascio dal carcere. Esce determinata a non commettere mai più errori impulsivi e a pianificare le sue prossime mosse con molta più attenzione rispetto al passato.
Durante la detenzione, è rimasta in contatto con un’agente di sorveglianza di nome Stefanie, responsabile del suo caso mentre era in carcere. Rockstar non ha ancora confermato ufficialmente ulteriori dettagli sul reato specifico che ha portato alla sua condanna.
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Lucia e Jason: la coppia alla Bonnie e Clyde di GTA 6
Lucia Caminos e Jason Duval sono al centro di GTA 6. La storia segue lo schema di una versione moderna della saga di Bonnie e Clyde: quella che avrebbe dovuto essere una semplice rapina va a rotoli e trascina la coppia in una cospirazione che coinvolge tutto lo stato di Leonida. Secondo la descrizione ufficiale della trama fornita da Rockstar, entrambi sanno fin dall’inizio che le probabilità sono tutte contro di loro, ma decidono comunque di trovare una via d’uscita insieme.
Ciò che rende la storia particolarmente intrigante è che il fatto che la loro attrazione iniziale si trasformi in una storia d’amore dipende dalle scelte che farai man mano che il gioco va avanti. Se preferisci, puoi anche interpretare Lucia e Jason come una coppia di gangster puramente platonica. Secondo Rockstar, quanto diventerà intima la loro relazione influenzerà sia lo svolgimento della storia che il suo finale. Questo conferisce alla relazione una profondità mai vista prima in un titolo della serie GTA.
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Aspetto, personalizzazione e personalità di Lucia
Dal punto di vista visivo, finora Lucia è stata mostrata per lo più con una folta chioma e una coda alta, ma nel gioco finito potrà essere personalizzata proprio come i precedenti protagonisti di GTA. Alcuni screenshot recenti di Rockstar Games la mostrano con tatuaggi visibili sulle braccia e sul viso, oltre a una serie di piercing che non passano inosservati. Rockstar ha ampliato notevolmente le possibilità di personalizzazione dell’aspetto con l’editor dei personaggi e ha già lasciato alcuni indizi nella funzione “Extended Look”: dieta, abitudini di esercizio fisico e stile di vita si rifletteranno direttamente sui volti e sui corpi di Lucia e Jason.
Le immagini ufficiali mostrano anche un braccialetto alla caviglia di Lucia. Questo suggerisce che all’inizio del gioco sia appena uscita in libertà vigilata e che la sua libertà di movimento possa essere inizialmente limitata, proprio come Rockstar ha gradualmente aperto il mondo di gioco nei capitoli precedenti. Tuttavia, questa meccanica non è stata ancora confermata ufficialmente.
Per quanto riguarda la personalità, descrivono Lucia come intelligente, diffidente e strategica. Non agisce d’impulso, ma pensa in termini di obiettivi a lungo termine e ha imparato dai suoi errori passati. Secondo gli sviluppatori, è proprio questa combinazione di pensiero strategico e grinta che dovrebbe conferirle una personalità particolarmente sfaccettata.
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La doppiatrice di Lucia: le ultime indiscrezioni
Rockstar Games non ha ancora confermato ufficialmente né la doppiatrice né l’attrice di motion capture di Lucia. Tuttavia, nella community dei fan circola da un po’ il nome di Manni L. Perez. È un’attrice americana di origini cubane che ha recitato in serie come Blindspot, Law & Order e Jessica Jones, tra le altre. Le speculazioni si basano sulle somiglianze visive con il modello del personaggio, oltre che sui confronti vocali tratti dal secondo trailer.
Prima di Perez, erano già stati fatti altri nomi, tra cui Alexandra Echavarri e Leslie Lluvet, che però si sono rivelati falsi indizi. Echavarri ha poi confermato pubblicamente di aver doppiato solo il personaggio secondario Lupe in GTA Online. Finché Rockstar non annuncerà ufficialmente il cast, l’identità dell’attrice che presterà la voce e si occuperà del motion capture di Lucia rimarrà quindi oggetto di speculazioni.
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Lucia nel gameplay di GTA 6
Lucia è giocabile per tutta la campagna di Grand Theft Auto VI e puoi passare a lei da Jason in qualsiasi momento. Se entrambi i personaggi sono nella stessa scena, ad esempio nella stessa auto, il cambio avviene immediatamente – per esempio, dal posto di guida al sedile del passeggero. Se Lucia e Jason viaggiano separatamente, il cambio richiede qualche secondo, proprio come in GTA 5, ed è accompagnato da un’animazione di transizione.
L’Extended Look, mostrato il 27 agosto 2026, ha offerto un primo assaggio di come si comporta effettivamente Lucia. Le sue interazioni con gli NPC ricordano quelle di Red Dead Redemption 2: un pulsante di attivazione permette ai giocatori di rivolgersi o valutare i passanti in modo specifico. Rockstar non ha ancora rivelato esattamente in che misura il suo gameplay differisca da quello di Jason in un confronto diretto, ad esempio in termini di abilità o mosse speciali.
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