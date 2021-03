Il sistema di tiro in NBA 2K21 ruota più intorno agli stili, con un'enfasi sul modo in cui i singoli giocatori maneggiano effettivamente la palla. Stili diversi presentano diversi vantaggi nella percentuale di tiro di un giocatore in base a quanto complicato è il loro metodo di tiro. Qui di seguito troverete alcuni consigli su come destreggiarvi in in questo nuovo sistema quasi esoterico.