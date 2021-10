Per i pochissimi tra i migliori mountain biker del mondo il tempo scorre inesorabilmente verso il loro appuntamento clou: la Red Bull Rampage . L'evento di punta del calendario freeride è la competizione che ogni mountain biker professionista vorrebbe fare e che l'appassionato di mountain bike non perderebbe per nessuna cosa al mondo.

Continua a leggere qui sotto per scoprire tutto sulla Red Bull Rampage, come funziona e le informazioni essenziali che devi sapere sull'edizione 2021 di questo evento speciale.

01 Dove posso guardare la Red Bull Rampage?

Sintonizzati venerdì 15 ottobre dalle 19:00 su Red Bull TV per guardare la copertura in diretta dell'evento con commento in italiano a cura di Marco Aurelio Fontana, Torquato "Toto" Testa e Andrea "Zili" Ziliani.

02 Come funziona?

Per dirla semplicemente, Red Bull Rampage sfida gli atleti di mountain bike a scendere da ripidi pendii rocciosi percorrendo una linea a loro scelta. C'è una partenza e un arrivo ma i rider decidono da dove scendere creando un percorso che sia il più spettacolare possibile e che esalti le loro capacità.

Red Bull Rampage

Il formato della competizione rimarrà lo stesso, con ogni rider che avrà la possibilità di fare due manche, ma sarà classificato in base al punteggio più alto di una singola manche.

Tutte le run vincenti della Rampage, anno per anno

03 Cosa rende Rampage così innovativa?

La Red Bull Rampage è nata nel periodo pionieristico del freeride mountain bike, nel 2001. Il freeride si stava davvero avvicinando al suo apice, nato tra ragazzi che non erano interessati alle gare, ma solo al divertimento. La Rampage voleva semplicemente spingere i confini; scoprire cosa fosse possibile fare in sella ad una bici, lasciando che la tecnologia della bici facesse poi il salto.

Quello che la Rampage si è proposto di fare è stato portare il freeride fuori dai boschi e dalle montagne per traghettarlo all'attenzione del pubblico. Ha dimostrato ciò che era possibile e ha ispirato un'intera generazione di rider a pensare in grande, saltare oltre e spingere i limiti della propria guida. Quest'anno ricorre il 20° anniversario della Red Bull Rampage e sarà la quindicesima edizione complessiva.

L'evoluzione della Red Bull Rampage

Una serie di film innovativi come New World Disorder hanno contribuito a formare una scena della mountain bike freeride. La prima Red Bull Rampage si è tenuta nel 2001 ed è stata giustamente vinta dal pioniere canadese del freeride, Wade Simmons .

Il Padrino di Freeride: Wade Simmons © Christian Pondella / Red Bull

04 Devo essere un fan delle bici per godermi la Red Bull Rampage?

Assolutamente no. Questa è una competizione che va oltre i confini sportivi. La Red Bull Rampage è l'ultima competizione di sport d'azione che elettrizza chiunque la guardi. Stai guardando alcuni dei migliori rider del mondo che percorrono terreni rischiosi mentre eseguono alcuni dei più grandi trick mai visti sulla bici.

Pronti per firmare? © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Tutti amano vedere i trick, che si tratti di motocross, sci, skateboard o persino calcio, c'è un'emozione nel vedere atleti fare cose che noi comuni mortali non potremmo mai fare. Non puoi non emozionarti quando vedi questi atleti in azione. L'evento sportivo più vicino alla Rampage è il Freeride World Tour di sci e snowboard.

05 Qual è la differenza tra la Red Bull Rampage e un evento di mountain bike slopestyle?

Potresti esserti imbattuto in gare di mountain bike in cui gli atleti eseguono acrobazie su un percorso appositamente costruito pieno di strutture artificiali, come salti di legno e grandi drop. Questo è comunemente chiamato mountain bike slopestyle e sembra molto simile alla mountain bike freeride per i non addetti ai lavori, ma in realtà sono molto diversi.

Lo Slopestyle non si svolge dove si fa il freeride. Le caratteristiche artificiali, come i salti in legno e i grandi drop, sono grandi e difficili, ma il terreno è liscio e facile da guidare. I ciclisti usano mountain bike molto più piccole: meno sospensioni, alcuni usano anche hardtail (senza sospensione posteriore). Le bici sono il più leggere possibile, quindi sono facili da girare e scalciare in aria e hanno pneumatici slick e gonfiati tantissimo per rotolare velocemente ed evitare forature.

Un circuito MTB Slopestyle vs… © Scott Serfas/Red Bull Content Pool ... Red Bull Rampage-Location © Peter Morning/Red Bull Content Pool

Alla Rampage vedrai trick simili che si vedono negli eventi di slopestyle, ma tutto viene fatto su i terreni più tecnici del mondo. L'evento è svolto su un deserto roccioso e spietato dove i fianchi delle montagne sono pieni di burroni esposti e discese quasi verticali.

Die Rampage-Strecke ist von oben bis unten einfach nur extrem © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Il terreno alla Rampage ha pochissimo grip e i rider usano robuste bici da downhill con sospensioni generose e pneumatici grandi con tassellatura accentuata per il grip. È vero che gli organizzatori della Rampage in passato hanno costruito un certo numero di ostacoli "prefabbricati" (come l'enorme canyon jump), ma da due edizioni l'evento è tornato alle sue radici freeride dove tutto ruota intorno alla shaping e alla costruzione di linee.

06 Dove si svolge?

Lo sfondo di tutta questa pazzia su due ruote sono le rocce color ocra di Virgin, nello Utah. Perché, se hai intenzione di organizzare un evento estremo, devi anche scegliere un posto estremo, giusto?!

High-fives e dirt epico a Virgin, Utah © Garth Milan/Red Bull Content Pool

L'area è un parco nazionale degli Stati Uniti e presenta alcune montagne assolutamente mozzafiato e linee di discesa quasi verticali che vengono spesso utilizzate per collegare i percorsi.

07 Perché i rider hanno bisogno di una squadra di scavo?

Come accennato in precedenza, i corridori competono tutti su linee che hanno individuato e costruito da soli. Questo è un lavoro duro e richiede tempo. Pertanto ogni pilota è autorizzato a portare due scavatori per far parte della propria squadra di shaper. Insieme spostano e modellano il terreno e la roccia per creare alcune delle linee più difficili della mountain bike.

Trucchi e attrezzi RAmpage © [unknown]

Rider e dig team hanno quattro giorni per iniziare a costruire le loro linee e scavare. C'è poi un giorno di riposo per tutti. Dopo il giorno libero, i ciclisti possono provare la linea scelta per quattro giorni, durante i quali possono anche continuare a lavorare e scavare su di essa.

A volte rider diversi e i loro team di scavo condividono il percorso, collaborando per risparmiare tempo e creare cose ancora più grandi.

08 Quindi possono costruire qualsiasi cosa, ovunque?

Sì, possono costruire tutto ciò che vogliono, purché si trovi all'interno dell'area delimitata. Possono usare solo strumenti manuali come pale e picconi – non sono ammessi macchinari pesanti – e non possono costruire strutture utilizzando alcun materiale esterno. Ai rider vengono assegnati 75 sacchi di sabbia e devono utilizzare il terreno naturale per creare le loro corse. Non sono più consentiti elementi in legno.

Scopri cosa succede nelle session dig con le squadre di scavo di Brendan Fairclough, Carson Storch, Ethan Nell e Brett Rheeder e vedere quali linee stavano preparando all'edizione 2019 della Red Bull Rampage.

Dig life at Red Bull Rampage

09 Come vengono giudicati i rider in finale?

Come abbiamo detto, c'è una linea di partenza e di arrivo per il giorno delle finali. In mezzo a questi, i rider sono liberi di fare quello che vogliono, ma hanno tre minuti una volta che lasciano la struttura di partenza per completare la loro corsa, quindi la velocità può essere un fattore determinante. Durante le finali, ogni corridore ha due manche e il miglior punteggio tra queste determina la classifica. Fondamentalmente, i corridori vengono giudicati con un punteggio da 1 a 100 in base a quattro criteri principali:

Grado di difficoltà della scelta della linea : Più punti si ottengono, più ripida e difficile è la scelta della linea.

Trucchi e stile : Trucchi, stile e atterraggi sono cose che segnano un punteggio alto e danno molti punti.

Fluidità e controllo : più fluidi, veloci e aggressivi, più alti saranno i punti finali.

Ampiezza : Tempo in volo: quanto ai time c'è in un giro? Più ce n'è meglio è!

Rischio, ricompensa e furia: elementi di stile

10 Il tempo può avere un ruolo?

In breve, sì. L'evento si tiene, ovviamente, in un deserto che tende ad essere un luogo famoso per le sue condizioni meteorologiche estreme. Come puoi senza dubbio capire dalle immagini dall'aspetto un po' arido, il problema non sono le precipitazioni, ma il vento.

Cercando di capire la direzione del vento © John Gibson/Red Bull Content Pool

Svolgendosi sul fianco di una montagna, c'è un enorme dislivello totale dalla partenza al traguardo. E il vento arriva senza preavviso. In passato, questo ha costretto i corridori a un dilemma interessante: rischiare tutto nella prima manche nel caso in cui le condizioni si trasformassero o fare un po' di punti prima di rischiare tutto nella seconda. Le conseguenze di avere fattori di disturbo sono troppo alte alla Red Bull Rampage, e la strategia e la gestione della corsa sono fattori determinanti che, a loro volta, aggiungono una dimensione estremamente interessante all'evento.

11 Quali sono stati i momenti più importanti della Red Bull Rampage?

In realtà, ce ne sono troppi da elencare. Praticamente ogni run contiene qualcosa di epico degno di una menzione. Tuttavia, ecco una selezione di alcuni dei momenti più grandi e peggiori della storia di Rampage.

I momenti più selvaggi nella storia della Red Bull Rampage

12 Chi correrà all'edizione 2021 della Red Bull Rampage?

L'evento prevede un gruppo di rider invitati. Per l'edizione 2021, gli organizzatori hanno limitato quel numero a 15. Di questi, 10 sono piloti prequalificati che sono stati i primi 10 classificati nell'edizione 2019. Le restanti cinque wildcard sono state decise da un comitato di ex concorrenti di Rampage, atleti professionisti, giudici ed esperti del settore. C'è anche un elenco di corridori alternativi se qualsiasi pre-qualificato o wildcard dovesse ritirarsi. Questa lista di rider contiene sei ex vincitori e due novellini dell'evento, un vero spaccato del freeride di oggi. I 15 finalisti per l'evento 2021 saranno confermati a fine settembre, ma questa è la lista dei rider al momento:

Brendan Fairclough (GBR)

Szymon Godziek (POL)

Tyler McCaul (Stati Uniti)

Ethan Nell (USA)

Brett Rheeder (CAN)

Brandon Semenuk (CAN)

Carson Storch (USA)

Stretto di Kyle (Stati Uniti)

Vincent Tupin (FRA)

Tom Van Steenbergen (CAN)

Wildcard

Andreu Lacondeguy (ES-CT)

Jaxson Riddle (USA)

Kurt Sorge (CAN)

Brage Vestavik (NOR)

Cam Zink (USA)

13 Cosa è successo all'ultima edizione della Rampage nel 2019?

La 14° edizione della Red Bull Rampage non ha deluso le aspettative. I 21 atleti hanno scelto di affrontare la sfida con una guida che ha mostrato creatività, abilità e non poco coraggio sul terreno ripido e accidentato della montagna.

Semenuk ha conquistato la vittoria nella sua prima delle due manche, con una corsa piena di trick e guida tecnica. Brett Rheeder è sceso al secondo posto dopo la sua seconda discesa dalla montagna, con Tom Van Steenbergen che ha completato il podio.

Rampage del 2019: gli highlights