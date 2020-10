Dopo la bici stessa, l'unica cosa su cui bisogna davvero investire per andare in mountain bike è il casco. I danni alla testa sono un pericolo enorme nella guida off-road, dove anche il più innocuo incidente a bassa velocità può rivelarsi grave se si ha la sfortuna di atterrare su una roccia o di colpire un albero. Molti di noi hanno vissuto sulla propria pelle un trauma alla testa o al limite solo un grosso spavento con il casco rotto, e rabbrividiamo al pensiero di quanto più gravi sarebbero stati quegli incidenti senza il casco indossato.

I modelli da mountain bike non sono molto diversi da qualsiasi altra forma di casco da ciclismo, ma hanno alcune caratteristiche specifiche che contribuiscono a renderli più efficaci nell’utilizzo fuoristrada. Ad esempio, i moderni caschi aperti da trail calzano un po' più in profondità sulla testa, si estendono lungo la nuca e hanno una copertura extra intorno alle tempie e sulla fronte.

Perfetto equilibrio tra comfort e protezione © Met Helmets

Molti caschi ora incorporano un qualche tipo di dispositivo di protezione dagli urti rotazionali, come un rivestimento interno MIPS, per ridurre il rischio di commozione cerebrale. Questo approccio può avvenire anche essere sotto forma di rinforzo supplementare integrato o di una tecnologia di assorbimento ottimizzato degli impatti (come la struttura a nido d’ape Koroyd).

Normalmente c'è una visiera, più o meno lunga e ampia, che si può regolare in altezza, e si possono trovare altre caratteristiche come gli adattatori integrati per montare una action cam o una luce, la chiusura sottogola magnetica, clip di fissaggio dell’elastico della mascherina, e una sacca per il trasporto. Vediamo ora tutti gli aspetti da valutare quando dovete scegliere il nuovo casco aperto da MTB.

1. Costruzione

Costruzione In-Mold © Cristiano Guarco

I caschi sono realizzati tramite il processo In-Mold dove una calotta esterna in policarbonato è saldata insieme a un guscio interno in schiuma EPS (polistirene espanso), creando una struttura robusta e solida. Possono essere presenti placche in altri materiali per una protezione supplementare in zone strategiche, come sul profilo inferiore o intorno alle feritoie di ventilazione.

2. Imbottitura

Rivestimento interno rimovibile e lavabile © Cristiano Guarco

Si tratta del rivestimento interno a contatto con la testa. L'esterno è morbido per il massimo comfort, mentre l'imbottitura può essere differenziata per spessore e densità secondo le zone di contatto, ad esempio con un miglior assorbimento del sudore nella zona anteriore sulla fronte. In genere sono tutte rimovibili e lavabili, con trattamento antibatterico e antiodore.

3. Ventilazione

Canalizzazione ottimizzata dell'aria © Cristiano Guarco

La ventilazione è fondamentale in un casco per il ciclismo, permettendo la termoregolazione durante la pedalata. Le aperture nella parte frontale permettono all'aria di entrare e quelle nella parte posteriore invece la fanno uscire. Non mancano "camini" collocati nella parte superiore, sempre con lo scopo di tenere la testa al fresco. In generale, più sono meglio è, ma la forma e l'angolazione delle bocchette, e il modo in cui si integrano con la visiera, è la chiave per mantenervi al fresco a lungo.

4. Regolazione

Regolazione micrometica sulla nuca © Cristiano Guarco

Il sistema di regolazione presente sulla nuca permette di personalizzare la vestibilità del casco. L'approccio più diffuso prevede una rotella con azione molto ampia e precisa sulla calzata (secondo gli estremi di ogni taglia), a cui si può aggiungere una regolazione supplementare in altezza, tramite una clip scorrevole.

5. Visiera

Visiera compatibile con la maschera MTB © Met Helmets

La possibilità di inclinare la visiera verso l'alto significa che questa non blocca il campo visivo del biker quando guida. Se si indossa la maschera da MTB, alcune visiere si estendono abbastanza in alto permettendo di "parcheggiarla" sotto quando si pedala. Per tenere fermo l'elastico della maschera, buona parte dei caschi ha una forma ottimizzata intorno alla parte posteriore, anche se alcuni utilizzano una clip di fissaggio.

6. Protezione extra

Protezione supplementare MIPS © Cristiano Guarco