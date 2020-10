Prima della diffusione dei reggisella telescopici, la sella da MTB era un componente relativamente statico, ma al giorno d’oggi si sposta in alto e in basso numerose volte in ogni uscita. A seconda che stiate pedalando prevalentemente in piano o affrontando una ripida salita, il vostro peso potrà essere collocato in diverse parti sulla sella. Questo significa che misurare il comfort non è così semplice, soprattutto perché non tutti abbiamo la stessa anatomia e quindi conformazione del bacino e delle relative parti molli.

La sella viene anche utilizzata per controllare la bici, soprattutto quando è abbassata e state affrontando una discesa. Pensate anche alle eBike, che vi incoraggiano a stare seduti per pedalare più a lungo, ottenendo così un componente che, in modo discreto, svolge più ruoli durante la stessa uscita.

Una moderna sella da trail biking/enduro deve essere necessariamente sviluppata sia per il pubblico maschile sia per quello femminile, perché ognuno di noi ha requisiti specifici quando si tratta di forma e fit. Vi lasciamo ora alla nostra guida essenziale alla scelta della giusta sella da trail biking.

1. Rivestimento

Inserto protettivo sul retro della sella © Fizik

Può essere in pelle sintetica o in microfibra: resistente, traspirante e durevole. Per aggiungere ulteriore grip e resistenza all’abrasione, sono spesso usati inserti in Kevlar nelle aree soggette a maggiore contatto e sfregamento, come i fianchi e la parte posteriore.

2. Imbottitura

Sella con forma e imbottitura specifica per eMTB © Prologo

Al di sotto della cover troviamo di solito un’imbottitura in schiuma EVA. È leggera e con una buona proprietà di assorbimento degli urti. Alcune selle integrano un inserto supplementare in gel o in elastomero nella zona frontale, per ridurre lo stress sulle parti più delicate e migliorare il comfort complessivo.

3. Scafo

Vista dal basso dello scafo della sella © Specialized

È realizzato in materiale plastico iniettato in uno stampo, con la comparsa del composito di carbonio per i modelli più pregiati e costosi. Per aggiungere comfort e alleviare la pressione, alcuni produttori prevedono un taglio longitudinale. Impiegare uno scostamento dello scafo sul carrello, o inserire piccoli elastomeri tra le due parti, introduce maggiore flessibilità e comodità.

4. Carrello

Carrello in Titanio per una sella in edizione speciale © SDG

I modelli più economici usano un carrello in acciaio pieno, ovviamente più pesante. Salendo gamma e di prezzo, troviamo acciaio cavo, titanio e composito. Indipendentemente dal materiale impiegato, la maggior parte delle selle impiega un carrello con sezione di 7 mm, compatibile con la maggior parte dei reggisella sul mercato. Se la misura è superiore, verificate la compatibilità con il vostro reggisella prima di procedere con l’acquisto.

5. Larghezza

Larghezza specifica per anatomie diverse del bacino © Selle SMP

A differenza di qualche anno fa, ora è molto facile trovare selle disponibili in due larghezze differenti, per adattarsi al meglio a un ampio range di conformazioni del bacino. Non conta solo la larghezza quando si parla di comfort, entrando in gioco anche il profilo – più o meno curvo o piatto – e la lunghezza. Individuare la giusta larghezza è un ottimo punto di partenza, ma non abbiate paura di provare selle più strette o più larghe, di un produttore o di un altro, se non vi trovate subito a vostro agio con la vostra prima scelta.

6. Altezza

Sella a basso profilo © Pro Bike Gear