Come scegliere la giacca invernale da MTB

, quindi una giacca impermeabile di qualità dovrebbe essere un elemento imprescindibile del vostro guardaroba invernale. Sono molte le opzioni sul mercato, la maggior parte può essere riunita in due gruppi: giacche leggere che portate con voi durante un giro e indossate quando piove; giacche più pesanti che si indossano durante l'intera pedalata. Queste ultime sono generalmente a tre strati, il che significa che hanno un tessuto esterno in nylon, uno intermedio traspirante/impermeabile, e una sorta di fodera interna. Questa fodera permette al tessuto di attirare l'umidità e trasportarla all'esterno dove può evaporare, mantenendo il corpo all’asciutto. Una costruzione più leggera di tipo 2.5 di solito ha gli stessi strati esterni e intermedio, ma con un interno stampato invece che foderato.

Per mantenere il peso basso, le giacche leggere tendono ad avere caratteristiche minimali, quindi niente tasche e un cappuccio sottile, mentre le giacche a tre strati non si fanno mancare nulla. Un componente comune per entrambi gli stili è il cappuccio: la maggior parte di essi è attaccata in modo permanente alla giacca e possono essere tirati su durante una sosta o anche durante il riding. Molti produttori prevedono modelli per il pubblico femminile, costruiti con gli stessi materiali e con le stesse caratteristiche, ma con un taglio diverso: la zona dei fianchi è più ampia oltre a essere più corta.

Una buona giacca impermeabile non deve solo proteggervi da spruzzi e schizzi, ma vi permetterà di rimanere comodi e mantenere una temperatura interna costante, un fattore critico durante le pedalate fredde e bagnate. Seguite i nostri migliori consigli per l’acquisto della vostra prossima giacca impermeabile, un accessorio da portare sempre con voi durante le vostre uscite in MTB.

Se volete tenervi al caldo, all'asciutto e comodi in inverno ci sono due capi d’abbigliamento che non possono mancare nel vostro guardaroba MTB

1. Costruzione

I produttori descrivono le loro giacche come se avessero due o tre strati, ma cosa significa? Le prime prevedono un tessuto esterno esterno incollato alla membrana impermeabile, di solito con una fodera a rete interna. Su uno strato 2.5, la rete è sostituita da un microstrato, o mezzo strato, che è o incollato o stampato sulla membrana intermedia. La giacca a tre strati ha invece un terzo strato attaccato alla membrana, che di solito ha una qualche forma di trama per aiutare ad assorbire l'umidità e promuovere la traspirazione verso l'esterno.

2. Zip

Molte giacche hanno cerniere impermeabili (nastrate), ma alcune aziende aggiungono un lembo sovrapposto come protezione supplementare. Svolgono il loro compito con efficacia, ma se sono troppo strette o fragili possono impigliarsi nella zip. Cercate anche un cosiddetto "garage" (protezione per la zip in posizione alta e bassa) e un'imbottitura sul colletto, che migliorerà il comfort complessivo.

MTB MTB: 8 modi per allenarsi in inverno

3. Cappuccio

Un cappuccio è fondamentale perché evita all'acqua di entrare dalla testa e dal collo, contribuendo a mantenere il corpo caldo e asciutto. Ce ne sono di due tipi: da indossare sopra o sotto il casco. I cappucci più evoluti prevedono regolazioni sul mento e sulla testa, per tenerli fermi durante il riding soprattutto se indossati al di sopra del casco, e un colletto alto (e imbottito) per un comfort superiore.

4. Ventilazione

Avrete bisogno di una qualche forma di di ventilazione per aiutare ad espellere il calore corporeo. Cercate aperture con cerniera al di sotto delle ascelle e delle braccia, un semplice spacco sopra le scapole, o prese d'aria sulla parte frontale. Le tasche foderate in rete possono aumentare il flusso d'aria, ma è necessario tenerle aperte.

5. Regolazioni e tasche