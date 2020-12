. Una terra di mezzo utile sia per rigenerare il fisico sia per scaricare le tensioni mentali. Vediamo ora come gestire questo periodo lontano dalle competizioni insieme al chiropratico e personal trainer

Riposo fisico

Pensate che gli strumenti per l'allenamento indoor siano solo per gli stradisti? Ecco invece 8 buoni motivi per cui la piattaforma virtuale Zwift è altrettanto utile anche per i biker off-road

Cosa fare

Come accennato in precedenza, un periodo di riposo assoluto è necessario per recuperare le energie. In un secondo momento sarà bene intraprendere un percorso che aiuti a riequilibrare i diversi distretti muscolari, sia attraverso le classiche sedute in palestra, sia cambiando attività sportiva, al fine da permettere anche ad altri muscoli di lavorare.

Il tutto tenendo sempre a mente la disciplina che praticate, quindi bene per un ciclista lavorare con la corsa a piedi, con gli skiroll, con il nuoto o le camminate in montagna, attività che aiuteranno a mantenere un ottimo grado di resistenza. Sono validi anche i lavori di preatletismo per il tono muscolare, come pure sedute dove migliorare la rotondità della pedalata.

Se siete discesisti o praticate sport di velocità, dove l’elemento destrezza gioca un ruolo importante, potrà essere utile inserire attività di squadra come il basket o il calcetto, pensando a sedute di ginnastica acrobatica e in generale attività che stimolino la destrezza e la prontezza dei riflessi.

Corpo sano in mente sana

Parafrasando la famosa frase latina "mens sana in corpore sano", introduciamo il concetto di rigenerazione mentale. L‘agonismo è un’attività molto stressante. Gli impegni, la ricerca del limite durante le sessioni di allenamento, la carica necessaria per affrontare al meglio le gare, sono tutti fattori che possono generare ansia e stanchezza.

