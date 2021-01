Nel mondo dello sport il periodo autunnale e invernale, che segue la fine di una stagione di gare in MTB , è definito off season. Come già ampiamento approfondito nell’ articolo introduttivo precedente , possiamo definirla una terra di mezzo dove il focus deve essere al recupero psicofisico dell’atleta. Ora ci soffermeremo su un dettaglio che dovrebbe essere tenuto in considerazione in questo periodo, ovvero quello di riequilibrare i diversi distretti fisici per prevenire gli infortuni. Analizzeremo in particolar modo la colonna vertebrale, verificando la sua struttura e proponendo alcuni consigli su come agire per garantirci un ottimale stato di salute, insieme al chiropratico e personal trainer Marco Tagliaferri .

Prevenire è meglio che curare

Questo era lo slogan di una vecchia pubblicità, che semplifica al massimo la filosofia che preferiamo. Cercare di anticipare i problemi ci mette nelle condizioni migliori e in una posizione di vantaggio. In questo caso prevenire significa tante cose: mantenere uno stile di vita sano, fare della giusta attività fisica, curare la posizione in bici, e dosare le proprie energie in rapporto al proprio stato di forma. Tanti tasselli che se ben inseriti ci renderanno la vita un po’ più leggera.

Il perché della prevenzione

Anteroretroversione del bacino © Marco Tagliaferri

Perché la cura del nostro corpo incomincia proprio qui. Infatti, se siamo sovrappeso, questo si ripercuoterà senza dubbio sulla schiena, soprattutto sul tratto lombare. Se sottoponiamo il nostro corpo a continui stress emotivi senza le giuste valvole di sfogo, spesso sarà la nostra cervicale e i muscoli che la compongono a soffrirne. Già parlando di stile di vita generale, vediamo come situazioni in cui si possono ritrovare la maggior parte delle persone possono essere causa di dolori e limitazioni. Allora controllare la dieta sarà sicuramente un buon punto di partenza, così come abituarsi a svolgere con una buona frequenza attività fisica per "scaricare i nervi" ci potrà aiutare. Come vedete si parla di semplici abitudini che ci potranno dare benefici su tutto l’organismo.

Hollow Position per allenare il Core © Lupato Brothers

Ma qui si parla con biker, sportivi abituati a fare attività fisica costantemente, a sudare e faticare. Quindi dobbiamo andare oltre e verificare che per poter pedalare con costanza e in modo ottimale è necessario preparare il corpo al meglio. Oltre a ripetute e scatti è opportuno lavorare bene sul Core, ovvero sul nostro centro di stabilità, formato dai muscoli addominali, lombari, dorsali e dalle gambe. Tutto questo per stabilizzare il bacino e la colonna garantendoci così di esplicare al meglio il gesto della pedalata.

Parlare di Core significa aprire un vaso di pandora, infatti i metodi di allenamento sono infiniti, le possibilità che i moderni centri ci mettono a disposizione sono vari e quasi sempre validi. Cerchiamo allora di dare alcuni spunti sintetici che possano poi essere applicati alle diverse tecniche.

Non si vive di soli addominali: allungamento Psoas © Marco Tagliaferri

Progressività dei carichi: si deve intensificare e rendere sempre più complessi gli esercizi con gradualità, per permettere al corpo di adattarsi e di conoscere le dinamiche legate agli esercizi.

Non si vive di soli addominali: erroneamente si pensa che proteggere la schiena equivalga a tonnellate di addominali, ma questo è assolutamente sbagliato. Sicuramente il retto dell’addome è un muscolo importante, quindi è fondamentale allenarlo sia in accorciamento che allungamento, ma da solo non basta e può concorrere all’insorgere di diverse patologie. Allora diventa fondamentale per il nostro scopo un buon lavoro sugli adduttori, sui glutei, sulla loggia posteriore della coscia, sui quadricipiti e tutta la catena dei muscoli profondi.

Mobilizzare le articolazioni è molto importante: accanto a movimenti che stimolano il trofismo muscolare è bene lavorare con esercizi che permettano una ampia mobilizzazione delle vertebre. In questo modo ne beneficeranno le articolazioni e i dischi intervertebrali e riusciremo a tonificare anche i muscoli profondi che si attivano con bassi carichi.

Curare la postura: attraverso movimenti e posizioni che permettano di prendere coscienza della propria posizione nello spazio, aiutandoci a sollecitare in modo corretto la muscolatura profonda.

Stimolare la propriocettiva e l’equilibrio: in questo modo si potrà migliorare la coordinazione motoria e la capacità del nostro corpo di adattare le risposte a diversi stimoli, preservando sempre l’integrità della colonna.

L'allungamento degli ischiocrurali sblocca la parte passa della schiena © Marco Tagliaferri

I consigli base

Questi sono alcuni consigli base che possono essere applicati ai diversi metodi di allenamento che spopolano nelle palestre moderne e che possono aiutare a prevenire l’insorgere di patologie a carico della colonna vertebrale.

Ma la prevenzione non finisce qui, in quanto per chi pedala è fondamentale curare la posizione in bici: l’allineamento delle tacchette, l’arretramento e l’altezza della sella, il giusto posizionamento del manubrio e dei comandi, sono tutte procedure fondamentali non solo per migliorare la performance, ma soprattutto per ottimizzare il gesto e limitare l’insorgere di fastidiosi dolori che possono anche portare all’interruzione delle uscite.

Sicuramente approfondiremo questo importante tema con un articolo dedicato, per adesso il consiglio migliore è quello di affidarsi a ciclisti o centri esperti che abbiano le giuste tecnologie e conoscenze per verificare l’assetto in bici.

Bike fitting con Kate Courtney © Stefan Rachov

Ultimo consiglio, ma non meno importante, è quello di dosare le proprie forze. Infatti, possiamo curare gli aspetti precedenti in modo maniacale, ma se poi sottoponiamo il nostro corpo a fatiche oltre il suo grado di sopportazione, allora saranno dolori… nel vero senso della parola.