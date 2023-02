Lo slalom: la disciplina più antica dello sci alpino

Ramon Zenhausern © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Lasciamo per un attimo da parte lo slalom parallelo e concentriamoci sullo slalom: questa disciplina è considerata la più antica competizione nello sci alpino. Che cos'è lo slalom? Si tratta di una gara di sci in cui un atleta deve completare una sequenza di curve, contraddistinte da porte ravvicinate. Questa disciplina si esegue su tracciati molto brevi che richiedono rapidi cambi di direzione e si svolge in due manche consecutive.

La primissima competizione fu organizzata da Mathias Zdarsky il 19 marzo 1905 sul Muckenkogel (Bassa Austria) mentre nel 1922 Sir Arnold Lunn stabilì i regolamenti ai campionati nazionali britannici a Mürren, in Svizzera.

La storia dietro la parola Slalom

Mikaela Shiffrin © Erich Spiess / ASP / Red Bull Content Pool

La parola slalom deriva dal norvegese "slalåm": questo termine è composto dalle parole "sla" e "låm", che originariamente significavano "pista da sci con discesa uniforme". Tuttavia, a causa di un malinteso, il pioniere dello sci tedesco Wilhelm Paulcke ne fraintese il significato, descrivendo lo slalom in un libro del 1905 come "sciata a serpente". Il termine slalom si è affermato nel corso del tempo.

Parallelo, ma non identico

Felix Neureuther © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Nello slalom parallelo i due sciatori gareggiano contemporaneamente su percorsi paralleli: uno percorre il tracciato solitamente segnalato da porte di colore rosso, l'altro esegue il tracciato distinguibile dalle porte blu. La gara è a eliminazione diretta.

Per gli spettatori, questa disciplina è particolarmente emozionante perché vede due atleti sfidarsi non solo contro il tempo, ma in un vero e proprio duello diretto.

Lo slalom parallelo ha una lunga storia

Marcel Hirscher © Erich Spiess / ASP / Red Bull Content Pool

Lo slalom parallelo si svolse per la prima volta il 21 febbraio 1967 sulla pista da sci Hohe Wand di Vienna – sotto una pioggia incessante e davanti a ben 2500 spettatori. Vinsero l'atleta cecoslovacca Anna Morawa e il polacco Andrzej Bachleda. La disciplina inizialmente non riscosse grande successo: dal 1998 al 2010 non ci furono molte gare parallele nel calendario della Coppa del Mondo.

Slalom parallelo - il secondo tentativo

Alexis Pinturault © Erich Spiess / Red Bull Content Pool

Dalla stagione 2010/11, le gare parallele sono tornate protagoniste: da un lato come competizioni a squadre di slalom gigante parallelo e dall'altro come competizioni di slalom parallelo durante alcuni "city event". Tra questi, possiamo citare quello organizzato il 2 gennaio 2011 davanti a 25000 spettatori nel Parco Olimpico di Monaco e in cui hanno vinto Maria Pietilä Holmner (SWE) e Ivica Kostelić (CRO).

Un altro momento memorabile per il pubblico di Monaco è avvenuto due anni dopo, nel giorno di Capodanno 2013, quando lo sciatore alpino Felix Neureuther (GER) ha vinto contro il suo rivale di lunga data Marcel Hirscher (AUT).