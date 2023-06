Red Bull Erzbergrodeo: tutte le informazioni da non perdere!

Il Red Bull Erzbergrodeo è, senza dubbio, uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Dal 1995, i partecipanti si sono recati all'Erzbergrodeo con l'obiettivo di scalare la parete della montagna del Gigante di ferro, una miniera di ferro funzionante, ed essere i primi a completare un percorso pieno di rocce, radici e fango. Solo pochissimi riescono nell'impresa, ed è già un risultato in sé finire il percorso, figuriamoci vincere. È considerato, per i più appassionati di Hard Enduro e di gare di dirt bike, come un evento da non poter assolutamente perdere!

01 Red Bull Erzbergrodeo: che cos'è?

Red Bull Erzbergrodeo si svolge in un'antica miniera di ferro scavata nel monte Erzberg in Tirolo e sì, è la gara motociclistica più dura e impegnativa del mondo. Per restringere il campo di 1.500 partecipanti fino a contarne 500 ammessi all'Hare Scramble di domenica, l'evento si apre con lo sprint Rocket Ride, una competizione relativamente amichevole, seguito da due Iron Road Prologues per scovare i partecipanti più veloci nei giorni precedenti, mentre la gara principale si svolge la domenica.

La domenica, i 500 partecipanti si allineano in file di 50 intorno al lago, in profondità nel terreno e alla base della montagna e iniziano a correre passando per i 23 punti di controllo, con solo quattro ore per raggiungere il traguardo. Solo pochi ce la faranno. La maggior parte passerà il pomeriggio a distruggere le moto contro le rocce dell'Iron Giant.

Uno dei partecipanti cerca di recuperare la sua moto © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

02 Dove posso seguire l'evento?

Puoi seguirlo qui su Red Bull TV

03 Dove si svolge Red Bull Erzbergrodeo?

L'Erzberg (letteralmente la montagna di ferro) si trova nel cuore del Tirolo, in Austria. Qui si estrae il ferro fin dall'epoca romana e poichè il percorso viene rimodellato, i corridori presenti si preparano ogni anno a vivere una nuova sfida. L'estrazione del ferro qui non è l'unica cosa che conta, ma è curioso sottolineare come la città ospitante si chiama Eisenerz, che si traduce in minerale di ferro. La popolazione aumenta di dieci volte durante il fine settimana di gara, quando 40.000 appassionati di corse si riversano nella piccola città mineraria. Aggiungete a ciò anche i motociclisti e migliaia di staff di supporto e avrete un'idea della portata dell'evento.

Motociclisti pronti per Red Bull Erzbergrodeo © Future7Media/Red Bull Content Pool Per i partecipanti del Red Bull Erzbergrodeo gli ostacoli iniziano subito © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

04 Quali sono le sezioni più importanti?

Carl's Dinner è la sezione più famosa e da molti anni il solo fatto di raggiungerla è un traguardo. È formata da enormi massi - pezzi di roccia scartati dai minatori - che indebolisce la forza dei partecipanti e mette a dura prova le loro abilità.

Trystan Hart nella sezione Carl's Dinner al Red Bull Erzbergrodeo 2022 © Future7Media/Red Bull Content Pool

Salite massicce come Dynamite, Three Kings e Wasserleitung sono le più spettacolari e molte sfide finiranno qui. Le sezioni tra gli alberi in cima alla montagna possono mettere alla prova le capacità dei partecipanti presenti: come a Graham Jarvis, inciampato tre volte. Anche gli orrori nascosti che si nascondono nelle foreste del Gigante di ferro cambiano le regole del gioco, soprattutto nel 2015 e l'anno scorso quando molti dei motociclisti presenti hanno dovuto affrontare radici, rocce e fango.

Il meteo? Imprevedibile al Red Bull Erzbergrodeo © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

05 Cosa è successo all'evento dell'anno scorso?

3 min Action highlights – Red Bull Erzbergrodeo Watch all the action as 1,500 riders and thousands of fans descend on the mining town of Eisenerz, Austria.

Manuel Lettenbichler è diventato il pilota più giovane e il primo figlio di un ex vincitore a trionfare al Red Bull Erzbergrodeo. Ha avuto un ritmo veloce fin dall'inizio per aprirsi un comodo vantaggio.

Ma una nuova sezione lo ha colto di sorpresa. L'autostrada Motorex è una profonda discesa nella foresta, fino a un ruscello e poi una lunga salita di nuovo su per la montagna. Questa parte è disseminata di rocce, tronchi, e radici scivolose, quindi le gomme di Mani hanno faticato per l'aderenza. Dopo diversi tentativi di scalata e con il suo vantaggio di 15 minuti che svaniva, Mani è riuscito a fuggito dalla foresta, prima di correre verso il traguardo. "Sono stato il primo ad arrivare e non c'era proprio nessuna linea. La gara di quest'anno sarà sicuramente considerata una delle edizioni più difficili della storia", racconta Manuel.

06 Quali piloti tenere d'occhio quest'anno?

Come accennato prima, il campione del mondo in carica Mani Lettenbichle. Il tedesco è conosciuto come il pilota più abile e più forte di questo settore. Il suo grande rivale è il britannico Billy Bolt, il primo Campione del Mondo FIM Hard Enduro e tre volte Campione del Mondo SuperEnduro. Da tenere d'occhio anche il secondo classificato del campionato del mondo dell'anno scorso Mario Román.

Motociclisti in partenza al Red Bull Erzbergrodeo 2023 © Future7Media/Red Bull Content Pool

L'austriaco Michael Walkner è il favorito di casa ed è una figura distintiva del settore. E che dire di Graham Jarvis? È uno dei pilota di hard enduro più forti, "G.O.A.T" di questo sport: ha vinto cinque volte qui con la sua resistenza, precisione, tecnica e voglia di vincere. Con cinque vittorie a suo nome, Taddy Blasuziak è un'altra leggenda del Red Bull Erzbergrodeo.

07 Cos'altro dovrei guardare?

I cieli! Il tempo è un fattore chiave.Red Bull Erzbergrodeo ha visto di tutto: pioggia torrenziale, neve, fitta nebbia e persino chicchi di grandine delle dimensioni di palline da golf. E tutto ciò rende impossibile prevedere l'equipaggiamento che i ciclisti devono indossare e aggiunge un elemento ancora più rischioso e selvaggio alla competizione.

Erzberg è essenzialmente una montagna che crea campi magnetici, perciò se senti un tuono, metti via l'ombrello e vai al riparo! Ma la maggior parte degli anni tutto ciò di cui ti devi preoccupare è il caldo torrido che consuma energia.

08 Voglio saperne di più sull'Hard Enduro: cos'è esattamente l'Hard Enduro?

L'Hard Enduro combina gli elementi più estremi delle principali discipline delle corse motociclistiche fuoristrada: l'alta velocità e le lunghe distanze dell'Endurance, le abilità tecniche e gli ostacoli del Trials oltre che i salti veloci del Motocross

Le gare più importanti, più antiche e definitive sono la Red Bull Erzbergrodeo in Austria e la Romaniacs in Romania. Entrambe sono gare di più giorni con l'Erzbergrodeo che diventa progressivamente più difficile. A queste, si sono aggiunti anche altri nuovi eventi come Red Bull Outliers in Canada, Hixpania Hard Enduro in Spagna e Getzenrodeo in Germania.

Di Hard Enduro finora ci sono stati due campioni del mondo: Billy Bolt è stato il campione inaugurale e Mani Lettenbichler ha vinto nel 2022. La novità di quest'anno è un campionato del mondo junior per corridori di età compresa tra 16 e 22 anni per supportare i più giovani talenti. E la serie non è solo per i motociclisti esperti, ma se hai una moto adatta e molto coraggio, puoi partecipare.

Non avere paura di riempirti di acqua e fango © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

09 Cosa rende un pilota esperto di Hard Enduro?

Gli attributi di un grande pilota di Hard Enduro? Maestria a bassa velocità di un pilota di trial, la velocità pura di un pilota di motocross e la resistenza. Graham Jarvis, Manu e Billy Bolt sono un esempio.

Billy Bolt e Mani Lettenbichler: rivali ma amici © Future7Media/Red Bull Content Pool

10 Quindi Mani Lettenbichler e Billy Bolt sono feroci rivali?

In realtà, sono buoni amici e si allenano anche insieme. Un aspetto dell'Hard Enduro è che i piloti hanno un buon si aiutano a vicenda.

Moto di Hard Enduro al Red Bull Erzbergrodeo © Future 7 Media/Red Bull Content Pool

11 Come si mantengono in forma i motociclisti?

I ciclisti devono essere forti, avere resistenza ed essere flessibili. Evitare infortuni e recuperare velocemente è fondamentale. La maggior parte andrà in mountain bike nel tempo libero e andrà in palestra per il rafforzamento muscolare, ma come spiega Mani, andare in moto è davvero la migliore forma di allenamento. "Nell'Hard Enduro devi guidare stili diversi, quindi mi allenerò su una pista di motocross, corro prove, corro enduro classico ed estremo. Sono un grande appassionato di mountain bike, è la mia seconda passione e fa molto bene. Non puoi permetterti di non allenarti".

Manuel Lettenbichler - Austria (29 maggio 2022) © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

12 Devo essere un bravo meccanico?

Comprendere la moto è essenziale anche per essere un buon pilota di enduro: “Devi sapere quando la moto potrebbe avere dei problemi e prenderti cura delle tue gomme perché hai bisogno di un buon vantaggio, soprattutto per affrontare l'ultima salita. Si tratta di preservare il corpo, la moto e la tua energia.