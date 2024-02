Tutto quello che c'è da sapere sul Campionato Mondiale di Hard Enduro

L'Hard Enduro combina gli elementi più estremi delle principali discipline del motociclismo fuoristrada: l'alta velocità e le lunghe distanze dell'Endurance, le abilità tecniche e gli ostacoli del Trial, i salti e le linee veloci del Motocross e le sfide di navigazione del Cross-Country. Le gare più importanti, storiche e sfiancanti sono il Red Bull Erzbergrodeo in Austria e il Red Bull Romaniacs in Romania.

6 min Red Bull Romaniacs's 20th anniversary As it prepares to hold its 20th edition, we explore the history of this iconic five-day, off-road rally race.

01 Cos'è il Campionato del Mondo di Hard Enduro?

Iniziato nel 2021, il FIM Hard Enduro World Championship è la serie mondiale più recente e si basa sulla precedente World Enduro Super Series (WESS), che a sua volta riuniva una serie di gare motociclistiche sparse in tutto il mondo e che riuniva tutte le discipline dell'enduro, tra cui l'Hard Enduro, il Classic Enduro e il Cross-Country.

Dai un'occhiata al calendario del Campionato Mondiale Hard Enduro 2024 qui:

Cosa Dove Quando Valleys Hard Enduro Regno Unito 10-12 maggio Red Bull Erzbergrodeo Austria 30-31 maggio; 1-2 giugno Xross Hard Enduro Rally Serbia 19-22 giugno Red Bull Romaniacs Romania 23-27 luglio Red Bull TKO USA 22-25 agosto Sea to Sky Turchia 10-12 ottobre 24MX Hixpania Hard Enduro Spagna 25-27 ottobre

Per la pioggia i piloti dell'Erzbergrodeo 2013 sono partiti... in un lago © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 Cos'è il Red Bull Romaniacs?

Nato da un'idea dell'ex campione di snowboard Martin Freinademetz, il Red Bull Romaniacs è l'evento più lungo del Campionato Mondiale di Hard Enduro e vede i piloti darsi battaglia per cinque giorni nella Transilvania più profonda. Il Prolog, adatto agli spettatori, è un percorso a ostacoli che si snoda attorno alla città medievale di Sibiu - che ospita l'evento - e che viene affrontato dai piloti prima di partire per una maratona di quattro giorni in giro per i Carpazi. Quest'anno si disputerà la 20ª edizione della gara, e per l'occasione sono attesi concorrenti provenienti da 55 Paesi del mondo.

03 Chi sono i piloti da tenere d'occhio?

Il campione del mondo in carica Mani Lettenbichler è al top della forma. Ha vinto i due round di apertura del campionato 2023 e il Red Bull Romaniacs è probabilmente il suo evento migliore: l'ha già vinto tre volte, e il percorso sembra essere disegnato appositamente per sfruttare tutti i punti di forza del simpatico tedesco.

Il canadese Trystan Hart è secondo nella classifica del campionato 2023 e probabilmente spingerà Mani fino in fondo; un punto dietro di lui c'è Billy Bolt, laureatosi Campione del Mondo nella prima edizione del campionato. Il britannico ha tutte le carte in regola per conquistare la prima vittoria in Romania, anche se la sua preparazione è stata ritardata da un infortunio alla spalla subito durante il Red Bull Erzbergrodeo.

Non bisogna mai dimenticare Graham Jarvis. Avrà anche 48 anni, ma il GOAT è il campione in carica del Red Bull Romaniacs ed è il pilota di maggior successo dell'evento.

4 min Preview – Red Bull Romaniacs Here's what's in store for the world’s best riders as they face the gruelling terrain of Red Bull Romaniacs.

04 Dove posso guardarlo?

05 Cos'è il Red Bull Erzbergrodeo?

Il Red Bull Erzbergrodeo , che si svolge in un'antica miniera di ferro scavata nel monte Erzberg in Tirolo, è la gara motociclistica più dura del mondo. 500 piloti si schierano a ranghi di 50 intorno al lago scavato nel terreno alla base della montagna e procedono attraverso 23 punti di controllo con sole quattro ore di tempo per raggiungere il traguardo. Solo pochi ce la faranno. La maggior parte passerà il pomeriggio a distruggere le proprie moto contro le rocce del Gigante di Ferro.

Uno dei partecipanti cerca di recuperare la sua moto © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

Motociclisti pronti per Red Bull Erzbergrodeo © Future7Media/Red Bull Content Pool Per i partecipanti del Red Bull Erzbergrodeo gli ostacoli iniziano subito © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Il meteo? Imprevedibile al Red Bull Erzbergrodeo © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

06 Cosa è successo al Red Bull Erzbergrodeo 2023?

Mani Lettenbichler è stato un fuoriclasse e con la sua KTM ha conquistato la vetta in una delle edizioni più impegnative del Red Bull Erzbergrodeo. Per tre quarti dell'evento è stato protagonista di un gioco "al gatto e al topo" con il suo rivale (e buon amico) Billy Bolt, con i due che si sono più volte alternati alla testa della corsa intorno al Gigante di Ferro. Mani ha fatto la partenza migliore, ma Bolt lo ha inseguito fino a portarsi in testa, prima che Mani riprendesse il comando quando la gara è entrata nella foresta, dove Bolt e la sua Husqvarna sono stati danneggiati. Trystan Hart, dal canto suo, ha conquistato l'ultimo posto sul podio dopo una battaglia con il tre volte vincitore Jonny Walker .

3 min Action highlights – Red Bull Erzbergrodeo Watch all the action as 1,500 riders and thousands of fans descend on the mining town of Eisenerz, Austria.

La gara dell'anno scorso è stata una di quelle da record: Manuel Lettenbichler è diventato il più giovane pilota e il primo figlio di un ex vincitore a trionfare al Red Bull Erzbergrodeo (il padre di Mani, Andreas, aveva vinto nel 2015). Ha imposto un ritmo veloce fin dall'inizio e ha guadagnato un comodo vantaggio, superando con la sua KTM sezioni difficili come Machine, Devil's Kitchen e Elevator. Ha anche superato con relativa facilità il campo di massi di Carl's Dinner.

Ma una nuova sezione lo ha messo in difficoltà. La Motorex Highway è una profonda discesa nella foresta, che conduce fino a un ruscello e che porta infine a una lunga risalita sulla montagna. Questo tratto è disseminato di rocce, tronchi, radici scivolose e terreno smosso, quindi gli pneumatici di Mani hanno faticato a trovare aderenza. Dopo diversi tentativi di risalire e con un vantaggio di 15 minuti che stava evaporando, Mani ha finalmente trovato una linea e ha evitato la foresta, prima di correre fino al traguardo e alla bandiera a scacchi. "Mi ha quasi ucciso", ha detto Mani al traguardo. "Sono stato il primo ad arrivare e non c'era una linea da seguire. La gara di quest'anno sarà sicuramente una delle edizioni più dure della storia".

Motociclisti in partenza al Red Bull Erzbergrodeo 2023 © Future7Media/Red Bull Content Pool

07 In cosa consiste una gara di Hard Enduro?

Il campionato è composto da un insieme di gare che mettono a dura prova diverse abilità ma, in linea di massima, una gara di Hard Enduro consiste nel guidare fuori strada su terreni accidentati, scalare montagne o percorrere un sentiero attraverso una fitta foresta. I piloti devono avere l'agilità dei piloti di trial per superare gli ostacoli ma, come i piloti di Enduro, devono essere in grado di trovare linee veloci attraverso il percorso e, infine, devono avere il ritmo del motocross.

Billy Bolt © Future7Media

08 Quanti piloti hanno vinto il Campionato del Mondo?

Finora sono stati incoronati campioni del mondo due piloti: Billy Bolt è stato il campione inaugurale e Mani Lettenbichler ha vinto nel 2022. I due, inoltre, vantano anche un titolo WESS a testa nel vecchio campionato. La novità di quest'anno è il Campionato del Mondo Junior per i piloti di età compresa tra i 16 e i 22 anni, pensato per favorire l'emergere di nuovi talenti. La serie non è riservata solo ai piloti d'élite: se hai una moto da fuoristrada e il coraggio di farlo, puoi partecipare anche tu!

Non avere paura di riempirti di acqua e fango © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

09 Cosa ti rende un grande pilota di Hard Enduro?

Un grande pilota di Hard Enduro è la sintesi della maestria a bassa velocità di un pilota di trial, della velocità pura di un pilota di motocross e della resistenza di un concorrente di endurance. Graham Jarvis ha fissato la prima asticella, e Mani e il suo grande rivale Billy Bolt sono la nuova generazione di stelle dell'Hard Enduro che stanno portando questo sport a nuovi livelli. Mani e Billy sono la combinazione perfetta di queste caratteristiche ed entrambi hanno infatti vinto il campionato mondiale.

Billy Bolt e Mani Lettenbichler: rivali ma amici © Future7Media/Red Bull Content Pool

10 Quindi Mani Lettenbichler e Billy Bolt sono rivali accaniti?

In realtà sono buoni amici e si allenano anche insieme. Un aspetto dell'Hard Enduro è che i piloti hanno un buon cameratismo e si aiutano a vicenda: l'importante è battere il percorso.

Moto di Hard Enduro al Red Bull Erzbergrodeo © Future 7 Media/Red Bull Content Pool

11 Che moto guidano?

La maggior parte dei piloti opta per una moto a due tempi da 300 o 350 cc che combina velocità, coppia ai bassi regimi e leggerezza. Le marche principali provengono dall'universo KTM, quindi aspettati di vedere non solo molte KTM arancioni ma anche Husqvarna e GasGas. A queste si aggiungono Beta e Sherco, il cui team ufficiale è perennemente in testa alla classifica.

Il pilota del team KTM Lettenbichler utilizza una 300EXC TPI, ma ovviamente non è di serie. "Le moto di KTM sono abbastanza buone," dice Lettenbichler. "Ma ho apportato molte modifiche alla moto standard. È una questione di preferenze personali e di comodità. La mia moto ha un motore e delle sospensioni diverse e il manubrio e le pedane sono in posizioni differenti. Ogni motociclista ha la moto che fa per lui. Io non ho cambiato le sospensioni per tre anni: ho mantenuto la stessa impostazione perché so che mi piace".

Circa 1.500 piloti gareggeranno all'Erzbergrodeo © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

12 Come si tengono in forma i piloti?

I piloti devono essere forti, avere resistenza ed essere flessibili. Evitare gli infortuni e recuperare velocemente è fondamentale, quindi hanno bisogno di una buona forma fisica sotto tutti i punti di vista. La maggior parte di loro va in mountain bike nel tempo libero e va in palestra per allenarsi ma, come spiega Mani, stare in sella alla bici è la forma migliore di allenamento. "Volevo fare più moto nel mio allenamento, così tre anni fa ho cambiato le cose", dice. "Nell'Hard Enduro devi essere in grado di padroneggiare diversi stili di guida, quindi mi alleno su una pista da motocross, faccio trial, enduro classico ed estremo: tutto questo ti rende più versatile. Sono un grande appassionato di mountain bike, è la mia seconda passione e fa bene al cardio-fitness. In estate faccio un po' di palestra; non puoi non fare niente, devi sempre allenarti un po'".

Manuel Lettenbichler - Austria (29 maggio 2022) © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

13 Devi essere un buon meccanico?

Il reporter Paul Bolton è un veterano dell'Hard Enduro e ha ottenuto i migliori risultati al Red Bull Erzbergrodeo e al Romaniacs. Dice che prendersi cura della propria moto è fondamentale per sopravvivere a una gara di enduro. "Non vuoi che i dischi dei freni si rompano o si pieghino, quindi devono essere coperti, e c'è anche una protezione da utilizzare per proteggere la catena", dice Bolton. "C'è anche una bella piastra che deve essere utilizzata per proteggere il motore".

Anche la conoscenza della moto è essenziale per essere un buon pilota di enduro: "Devi avere simpatia per la meccanica, pur guidando nel modo più fluido possibile", aggiunge Bolton. "Devi sapere quando la moto sta soffrendo e prenderti cura dei tuoi pneumatici, perché hai bisogno di un buon margine per affrontare l'ultima salita. Se si sono sbriciolati, potrebbero rovinare la tua gara".

"L'importante è preservare il corpo, la bici e le energie. Una volta dicevo che se mi cadeva la moto due volte in un giorno era finita, non c'era possibilità di podio. Una piccola caduta va bene, ma bruciare così tanta energia per raccogliere la moto può presentarti il conto nel prosieguo della gara".