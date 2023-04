Haunted Space è un gioco spaziale molto ambizioso

Stiamo parlando di un simulatore spaziale single-player in cui sci-fi e horror si mescolano in un'avventura basata su esplorazione, combattimento, trading e potenziamento della propria nave, con elementi di gameplay innovativi e creature spaziali mai viste prima. Un gioco ambientato in uno spazio remoto, nella lontana galassia Neterun, dove si trova la preziosissima Materia Sonica: uno spazio precedentemente dominato dalla potente civiltà dei Neterunian, ora scomparsa, ma che in realtà è ancora presente in forma di spiriti, le cui anime si sono riassemblate come spaventose creature composte da detriti spaziali e materia organica. Al titolo single player dovrebbe affiancarsi in un secondo momento anche un progetto multiplayer che in parte ricalca meccaniche e ambientazione del capitolo single player ma con ambizioni e obiettivi completamente diversi.