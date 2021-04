È il momento migliore per tornare su Hearthstone

non vi preoccupate, qui sotto vediamo con ordine tutti le novità che sono arrivate e stanno per arrivare su uno dei giochi più amati per PC e smartphone.

Innanzitutto, con l'inizio del nuovo anno ben 3 set di carte ruoteranno fuori dalle competizioni standard e questo significa che per avere una collezione completa per questa modalità bisognerà ottenere 550 carte, contro le 1500 di pochi giorni fa. Inoltre, e questa è la novità interessante, Blizzard ha deciso di introdurre un nuovo "set base" di 230 carte che sono disponibili gratuitamente per tutti i giocatori. Queste carte cambieranno di anno in anno e aiuteranno gli sviluppatori a bilanciare le espansioni, oltre a dare una ventata di freschezza al metagame. Per i nuovi giocatori, o quelli che non giocano da diverso tempo, è stato introdotto perfino un regalo di benvenuto: un mazzo gratuito contenente tutto ciò che vi serve per cominciare subito a scalare la classifica.