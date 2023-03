Hell is Others è il gioco online che non ti aspetti

una montagna di giochi e sviluppatori italiani che non vedono l'ora di farvi vedere a cosa stanno lavorando. Nella prima puntata il buon Marco Mottura ha chiacchierato con Pietro De Grandi di Strelka Games, lo studio che ci ha regalato il mitico Hell is Others.

è finalmente iniziata e, come lo scorso hanno, porterà sul nostro

Guardate gli highlights della puntata su Twitch per vedere il gioco in azione: