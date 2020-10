in Repubblica Ceca.

Henrique Avancini è determinato, carismatico e molto attento a ottenere le massime prestazioni nella scelta della sua attrezzatura. Questa stagione pedala la nuovissima Cannondale Scalpel Hi-Mod 2020, che ha utilizzato per la sua storica vittoria nella seconda finale di cross country e nella gara di

Riviviamo insieme la Coppa del Mondo XC di Nove Mesto, la più intensa della storia, in vista dei Campionati del mondo di MTB a Leogang. Lo show su Red Bull Tv continua e diventa... iridato

Incredibilmente resistente e flessibile, il FlexPivot è un sistema brevettato, realizzato con le più recenti tecnologie applicate al carbonio, che sfrutta la flessione controllata della nobile fibra agendo come un vero un snodo Horst, ma più leggero e più rigido dei cuscinetti, e senza bisogno di manutenzione.

Il FlexPivot lavora in perfetta armonia con l'ammortizzatore posteriore per assorbire gli impatti del terreno. Questo permette anche di mettere a punto la sospensione e il feeling generale del telaio secondo i gusti dell'atleta, a seconda della sua altezza, grazie al design Proportional Response, permettendo una pedalata efficientissima con un'aderenza, un'accelerazione e un controllo straordinari.

Un altro dettaglio della bici di Avancini, che utilizza un telaio di taglia M, è la luce tra gli pneumatici da 2,4" e il carro posteriore. La tecnologia AI - Asymmetric Integration - aiuta a mantenere i foderi corti, con tanto spazio per gestire eventuali detriti e fango accumulati, oltre a fornire trazione e agilità.

Per la forcella Lefty è amore oppure odio...