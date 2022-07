Come Avancini è partito senza niente ed è tornato con una Coppa del Mondo

Sono passati 25 anni da quando Henrique Avancini ha guidato per la prima volta la bici che suo padre gli aveva costruito partendo da un telaio malridotto trovato nel negozio che gestiva nella città di Petrópolis, e 13 anni invece da quando ha lasciato la casa per la prima volta in cerca di successo internazionale.

Sarà un momento emozionante per il pilota brasiliano, ora 33enne, quando accoglierà l'élite della mountain bike di fondo nella sua città natale - appena fuori Rio de Janeiro - e sulla pista che lui e suo padre hanno disegnato insieme per la Coppa del Mondo UCI dall'8 al 10 aprile. Un momento emozionante e un giusto tributo, perché nessuno ha fatto più di Avancini per costruire il profilo di questo sport in Brasile.

Uno dei corridori più esaltanti e potenti del circuito mondiale, un concorrente implacabile e un uomo la cui passione per lo sport trasuda anche quando parla, ha contribuito a creare un boom della mountain bike in un Paese in cui la popolarità del calcio tende a sminuire tutto il resto.

Henrique Avancini si allena sul suo circuito di XCO © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Schierarsi al fianco dei migliori piloti del mondo sul circuito Henrique Avancini è stato un momento clou della carriera, ma è solamente un passo che lo avvicina sempre di più a quello che è il suo obiettivo principale. Il brasiliano vuole vedere lo sport della mountain bike completamente sviluppato nel suo Paese, con ciclisti brasiliani pronti per sfidarsi costantemente per ottenere il massimo dei risultati. Senza Avancini, che ha avuto un impatto eccezionale su questo sport in Brasile, sarebbe impossibile anche solo immaginare tutto ciò.

Avancini è stato il primo pilota brasiliano a vincere una gara di Coppa del Mondo, il primo a vincere un Campionato del Mondo Marathon nel 2018 e ha anche conquistato una medaglia d'argento nello short track ai Mondiali del 2021. La sua presenza in delle competizioni che lo hanno portato a competere per settimane spalla contro spalla con l'élite dello sport si è rivelato fonte di ispirazione per i giovani corridori, e ora sono cinque gli atleti brasiliani ora classificati tra i primi 100 nel cross-country. Questo è un momento che significa molto per lui.

"Quando ero un giovane pilota ho deciso di andare all'estero per far crescere lo sport in Brasile", dice. “E ora tutti sono arrivati nella mia città natale per correre la Coppa del Mondo. Questo è probabilmente uno dei grandi successi in cui sono stato coinvolto".

Avancini celebra la sua vittoria nello short track a Lenzerheide © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Sono andato all'estero per far crescere lo sport in Brasile e ora il mondo sta arrivando nella mia città natale Henrique Avancini

“È la prima volta nella mia vita che non vado negli aeroporti internazionali per la Coppa del Mondo: stanno letteralmente arrivando tutti nel mio giardino. È il luogo in cui mi sono allenato durante l'isolamento, è il percorso che ho costruito con mio padre. È la mia motivazione per andare avanti.”

Quella di Petrópolis sarà la prima tappa tappa della Coppa del Mondo MTB UCI ad andare in scena in Brasile negli ultimi 17 anni, e nel 2005 gli atleti di casa erano tutto fuorché i favoriti.

“Allora c'erano molti brasiliani sulla linea di partenza. È abbastanza comune quando si ospita una competizione in casa", ricorda José Antonio Hermida, il pilota spagnolo che ha vinto quella gara a Balneário Camboriú. “I piloti brasiliani però non hanno mai avuto un ruolo chiave in questo sport: non sono mai stati tra le prime 20 o 30 posizioni della Classifica Mondiale. Molte persone pensavano che il Brasile non avrebbe continuato con la mountain bike, e invece è stato il contrario. Dal 2005 l'esplosione di questo sport in Brasile è stata fulminea, culminando con Rio 2016 e con l'ascesa di Avancini”.

L'ascesa di Avancini

L'ascesa di Avancini sembrava tutt'altro che assicurata quando è entrato in pista nel 2009, correndo con un contratto da 5.000 € all'anno e presentandosi alle gare come un privato: senza meccanici, senza team di supporto e dovendo prendere in prestito strumenti altrui per mantenere la sua bici funzionante. Di lì a poco sarebbe cresciuto facendo affidamento sui consigli di suo padre, che gli diceva sempre di allenarsi più duramente e di non ascoltare gli elogi che iniziavano a riguardarlo fin dalla sua prima corsa competitiva.

“Pochi mesi dopo che mio padre ha realizzato la bicicletta per me, siamo andati a correre e ho finito secondo”, ricorda Avancini. “Il ragazzo che ha vinto aveva un paio d'anni più di me, e aveva una bici biammortizzata, con telaio in alluminio e pedali a clip. Io non avevo nemmeno quelli. Ricordo che quando sono tornato al negozio tutti dicevano: 'Questo ragazzo era più grande, più grosso, aveva una bici migliore... dovresti essere felice!'. A segnarmi davvero è stata la reazione che mio padre ha avuto dopo la gara. Mentre iniziavo ad accettare quello che sostenevano gli altri, il mio vecchio mi ha detto: 'Forse dovresti semplicemente allenarti di più. Semplicemente non ti sei allenato abbastanza.' Questo ha fatto scattare qualcosa dentro di me”.

Scopri di più sulla giovane carriera di Avancini nella sua puntata di Until 18 :

7 min Henrique Avancini Segui la star vincitore della World Cup brasiliana di XCO attribuire le sue abilità da MTB d'elite alla sua educazione rurale.

Assicurati di scaricare l'app gratuita Red Bull TV e segui l'azione MTB su tutti i tuoi dispositivi! Scarica qui la App

Per tutta la sua carriera, Avancini è stato il pilota che ha provato a raggiungere il tetto del mondo più di chiunque altro. Mentre parliamo mi mostra il suo tatuaggio sulla mano. È un volo di rondini che punta verso il suo pollice: un promemoria visivo e profondamente personale di quanto duro abbia dovuto lavorare.

“Ecco perché le rondini alzano il pollice: per ricordarmi che la vita è dura, ma che vale la pena averla vissuta. A me la vita ha insegnato che non è importante quello che farò, ma come lo farò. Se faccio qualcosa nel modo giusto, se tengo viva la mia passione, se tento di ottenere qualcosa con tutte le mie forze, tutto il mio amore... a un certo punto funzionerà. A volte ci vuole tempo, ma funzionerà".

Ad Avancini è davvero servito del tempo. Quando compì 18 anni si era ormai innamorato di uno sport che aveva aperto opportunità incredibili, come viaggiare negli Stati Uniti. Si rese conto, tuttavia, che la mountain bike in Brasile era una realtà ancora troppo piccola per rendere economicamente redditizia una svolta così importante nella sua vita, e dunque si iscrisse all'Università di Petrópolis per studiare giurisprudenza.

Avancini combatte nel fango di Albstadt © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

L'Europa chiama

Continuò però a correre da studente, e nel 2009 gli venne offerto il suo primo contratto da professionista con una squadra italiana che lo portò a gareggiare nella categoria Under 23. Quella sera Avancini uscì a mangiare la pizza con la sua famiglia per festeggiare, ma il suo ottimismo iniziale si scontrò quasi immediatamente con il dover vivere lontano da casa - per di più con un budget limitato - in uno sport che aveva già saputo assestargli alcuni duri colpi.

“Per un europeo quei soldi sono qualcosa", dice. “Se hai 19 anni e vivi con i tuoi genitori guadagni tra i 5.000 € e i 10.000 € all'anno, finisci la gara e torni a casa. È qualcosa. Ma venire in un altro continente, vivere da soli, cercare di imparare nuove lingue, adattarsi a un nuovo modo di vivere è un incubo, perché quando mi sono schiantato in bicicletta (e ho avuto incidenti molto spesso) non potevo tornare dalla mamma a piangere”.

Quindi, rimasto solo, Avancini si affidò al consiglio di suo padre di allenarsi sempre più duramente. A poco a poco, sviluppò un'etica del lavoro e una mentalità che gli permisero di fare enormi progressi.

Quando mi sono schiantato in bicicletta, e ho avuto incidenti molto spesso, non potevo tornare da mamma a piangere Henrique Avancini

“Passo dopo passo sono diventato capace di lavorare più degli altri piloti”, dice. “Ho cercato di superare i miei limiti in tutte le aree. Correvo rischi, acquisivo esperienza e vedevo cosa avrebbe potuto funzionare. Ogni volta che mi presentavo in gara pensavo che non ci fosse alcuna possibilità che l'altro ragazzo avesse lavorato duramente quanto me.”

Dopo tre anni di gare disputate in Europa nella categoria Under 23, Avancini è entrato nella Elite nel 2012. Tuttavia, dopo i deludenti risultati ottenuti nel Vecchio Continente, la sua squadra lo ha invitato a tornare in Brasile.

“I primi tre anni sono stati scioccanti per me, perché semplicemente non riuscivo a ottenere risultati decenti. Non ero nemmeno un pilota Under 23 medio. Penso che il mio miglior risultato in una Coppa del Mondo sia stato il 19°. E quando sono arrivato nella Elite, in occasione del mio primo Mondiale sono addirittura finito fuori dai primi 50”.

Ritorno in Brasile

Gareggiando con i colori Caloi nel 2014 © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Quando Avancini è tornato in Brasile si è ritrovato senza sponsor e senza squadra. In più, una bici rotta dopo un incidente in qualifica gli è costata ogni possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Londra del 2012. A quel punto, ha avuto la fortuna di ricevere una chiamata dal marchio brasiliano di biciclette Caloi, che era alla ricerca di un pilota locale che fosse il volto dell'azienda e testasse le attrezzature. Quello è stato il momento che ha segnato una svolta non solo nella sua carriera, ma anche nello sport del ciclismo in Brasile.

Stavo andando ai Mondiali da solo, sai? Con uno zaino e nessun meccanico. Nessuno. Henrique Avancini

“Caloi è stato il primo marchio a cercare di essere integralmente brasiliano, vendendo biciclette non importate. Per questo avevano bisogno di qualcuno che potesse comunicare l'atmosfera, e così si sono avvicinati a me. Ricordo il primo contratto che ho firmato: il valore è ridicolo ancora oggi, ma ho imparato a conoscere il marketing, lo sviluppo e cose del genere. Volevano solo un ragazzo dall'aspetto ok che guidasse in modo ok vincendo alcune gare. Così hanno lanciato una bici e io ho guidato il prototipo".

Il coinvolgimento di Avancini ha aiutato la società a vendere le proprie azioni - che si prevedeva sarebbero rimaste in vendita per 15 mesi - in poche ore. "È stato l'inizio di un qualcosa che, per me, è una delle più grandi eredità del Brasile. A quel tempo questo mercato non esisteva qui, e ora ci sono alcune grandi aziende che vendono migliaia e migliaia di biciclette ogni anno".

Il sogno europeo

Avancini a quel punto è tornato in Europa e, pur avendo ancora un supporto minimo, ha iniziato a scalare la classifica mondiale passando in fretta dal 105° al 15° posto nel mondo. “Questa è la bellezza del nostro sport. Andavo ai Mondiali da solo, sai? Con uno zaino e nessun meccanico. Nessuno”, ricorda. “Sono entrato in gara e ho cercato di trovare qualcuno che potesse prestarmi gli attrezzi per le riparazioni, è così che andavo a correre".

“Il bello, per me, è che se ne hai abbastanza per farcela puoi gareggiare contro il Campione del Mondo e il Campione Olimpico. Forse non è una battaglia leale, ma puoi comunque provare a combatterla. Puoi schierarti al via con la gente che nota quanto la tua bici non sia così eccezionale, il fatto che tu sia da solo. Eppure ti senti pronto, percepisci di essere tra i primi 25 o i primi 30 della Coppa del Mondo. Non sei nessuno, ma potresti essere qualcuno".

L'essere riuscito a strappare la vittoria a Hermida in una gara in Germania nel 2013 si è rivelato un altro momento chiave nella carriera di Avancini. Aveva battuto uno dei suoi idoli nello sport, e guadagnato la fiducia di cui aveva bisogno per competere contro gli europei.

Rappresentando il Brasile ai campionati del mondo © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Se ti senti pronto, anche se non sei nessuno sai che potresti essere qualcosa Henrique Avancini

"Era da solo e nessuno lo conosceva", ricorda Hermida. "I tedeschi si chiedevano cosa ci facesse lì un brasiliano. Sono stato felice per lui, perché ho pensato che una delle cose migliori che potesse succederci fosse un atleta brasiliano in grado di vincere delle gare". Nel 2013 Cannondale ha rilevato Caloi, e un paio di anni dopo Avancini si è ritrovato tra le fila della Cannondale Factory Racing. I buoni risultati tuttavia si sono nuovamente fatti desiderare, così la squadra ha deciso di tagliare il suo programma dandogli l'opportunità di tornare in Brasile e concentrarsi davvero sulla sua formazione.

"Ho lottato nel 2015 e nel 2016, non riuscivo nemmeno a mantenere il mio livello", dice. “Ho fatto piccole cose, ma niente di significativo. Mi sono interrogato parecchio, perché quello era stato il primo momento in cui finalmente avevo tra le mani un contratto decente e il pieno supporto della squadra”.

Dopo i deludenti risultati ottenuti nei Campionati del Mondo Marathon e in un evento di Coppa del Mondo di Cross Country, Avancini aveva stava davvero iniziando a dubitare di se stesso. "Poi, nel 2017, ho realizzato ciò che dovevo realizzare", dice. “Non è stato un qualcosa che mi ha sorpreso perché sapevo di averlo sempre avuto, ma mi ci è voluto un po' di tempo per trovarmi a mio agio in condizioni di gara. Poi, all'improvviso, ho raggiunto i primi 10 in una Coppa del Mondo. È stato un enorme passo avanti e un paio di mesi dopo ho iniziato a occupare sempre più spesso le posizioni di testa nei Mondiali”.

Da allora è sempre stato in cima o vicino alla vetta.

Celebrando la prima vittoria in Coppa del Mondo XCO a Nové Město © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Nel 2018, sette anni dopo aver lasciato l'Europa con tante domande sul suo futuro in questo sport, è diventato Campione del Mondo Marathon nelle Dolomiti italiane che conosceva così bene. Avancini è poi tornato ad Andorra per conquistare il titolo nello Short Track, diventando così il primo brasiliano a vincere una tappa della Coppa del Mondo UCI. L'anno successivo è arrivato tra i primi tre in assoluto nella Coppa del Mondo UCI e da allora ha portato il suo totale di vittorie in Coppa del Mondo a cinque diventando peraltro una presenza decisamente costante sul podio.

I progressi si sono poi interrotti per via della mutilata stagione 2020, seguita da risultati piuttosto deludenti ottenuti nella prima parte del 2021. Questo però non è stato sufficiente per abbattere Avancini, che ancora una volta ha trovato la forza e il carattere per rialzare la testa. Pur dubitando di avere ancora le carte in regola, ha trascorso mesi ad allenarsi in isolamento a casa prima di scrollarsi di dosso un deludente risultato ottenuto a Tokyo diventando il primo brasiliano a conquistare una medaglia ai Mondiali UCI MTB: è stato infatti suo l'argento nello Short Track in Val di Sole, in Italia.

Il brasiliano ha poi conquistato una vittoria in Coppa del Mondo sullo Short Track a Lenzerheide prima di concludere la stagione in stile eroico, tagliando il traguardo a Snowshoe senza una gomma anteriore dopo una caduta all'ultimo giro che gli è costata la possibilità di vittoria.

Il fatto di aver tagliato il traguardo senza la mia gomma anteriore ha fatto capire una cosa fondamentale alle persone: questo ragazzo non si arrende Henrique Avancini

“Quella per me è stata una giornata significativa per via delle reazioni che ho ricevuto dopo la gara dalle persone sui social media, nelle interviste, nelle impressioni sui media, dai fan che mi hanno incontrato dopo un po'... Solo il fatto di aver tagliato il traguardo senza la mia gomma anteriore ha fatto capire alle persone un aspetto fondamentale della mia persona: questo ragazzo non si arrende!”

In tutto questo, Avancini è diventato un eroe sportivo in Brasile. Gli effetti di questa trasformazioni li ha vissuti in prima persona la collega brasiliana MTB Viviane Favery, commentatrice su Red Bull TV. "In tutti quegli anni in cui si è sforzato non ottenendo però buoni risultati era in realtà già il miglior pilota del Brasile", afferma Favery. “La gente ha avuto difficoltà a credere che avrebbe potuto svoltare, ma ha dimostrato a tutti che si sbagliavano. Ed è fantastico. È immenso. Quando piangeva sul podio dopo aver vinto il Campionato del Mondo Marathon potevo sentire le sue emozioni, potevo connettermi con loro”.

Non sono infatti solamente i suoi risultati ad avergli fatto guadagnare un'appassionata base di fan, ma anche la sua cruda passione per lo sport, il suo totale impegno e la sua volontà di condividerlo con il mondo.

"Porta più emozioni in prima linea di chiunque altro", afferma Rob Warner, l'ex pilota di Downhill che è ora la voce della MTB su Red Bull TV. “È incredibilmente potente ed eccitante da guardare. Cavalca sull'emozione. E lo sport è emozione, in tanti modi. In Brasile è come un semidio, una superstar nazionale", aggiunge. “Per gli appassionati di mountain bike è quello che Pelé è stato per il calcio. Questa è la portata del suo successo e del suo supporto”.

Oltre ad attirare folle ovunque guidi in Brasile e ad avere migliaia di fan sui social media, Avancini ha ispirato le giovani generazioni di biker in Brasile. Dal 2015 la sua squadra Under 23 Caloi Henrique Avancini Racing ha infatti aperto la strada a tanti atleti di talento. Nel frattempo, la popolarità della bicicletta è cresciuta al punto che il Brasile è - secondo Abraciclo, l'Associazione brasiliana dei produttori di biciclette - il quarto paese produttore di biciclette al mondo, con i dati che mostrano come le mountain bike rappresentino il 60% delle vendite.

"Negli ultimi cinque o sei anni essere un ciclista professionista di mountain bike in Brasile è stato un privilegio, perché puoi effettivamente avere una squadra e puoi effettivamente ottenere uno stipendio, anche se è piccolo", afferma Favery. “Con Avancini che vince le gare e rende più popolare la mountain bike, ci sono sempre più persone che vanno in bicicletta. Il settore è in crescita e hanno bisogno di atleti, di gare e di una struttura".

Lasciando un'eredità

Eventi come la Brasil Ride evidenziano la fame di crescita per la MTB © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Il ritorno del Brasile a ospitare un evento d'élite di mountain bike non è prematuro, e Avancini spera che possa rappresentare anche un passo in avanti nel processo di guarigione di una città (Petropolis) colpita da una tragedia nel febbraio di quest'anno, quando piogge torrenziali hanno causato la morte di più di 130 persone e lasciato più di 200 dispersi.

"La città ha attraversato un momento molto difficile di recente e sta ancora affrontando le conseguenze", ha scritto su Instagram. "Questo evento, insieme ad altri eventi che prendono parte in città, hanno acquisito ancora più importanza per il loro tentativo di portare risorse, attività di intrattenimento e un'opportunità per lasciare un'eredità alla regione".

L'eredità è il fattore motivante chiave per Avancini, che sta per accogliere il mondo in un percorso ricostruito per la Coppa del Mondo attorno agli stessi percorsi su cui correva da bambino. Dovrebbe essere una sfida da ricordare per lui e per i suoi compagni concorrenti.

"Il percorso sarà assolutamente bellissimo", afferma Favery. “Avancini e suo padre hanno fatto un ottimo lavoro nel creare un tracciato a livello di Coppa del Mondo, con un percorso davvero brasiliano perché è nella foresta pluviale. Ha alberi densi, foreste, radici e rocce e ti connetti davvero con quella sensazione di foresta pluviale. È umido, poi esci dal bosco, continua a fare caldissimo, e sembra Rio de Janeiro. È un qualcosa di speciale."